На кинеската економија ѝ е потребна помош, но дали има некој да ѝ ја пружи?

Ако некогаш постоеле услови што барале стимулации, се чини дека Кина ги исполнила. Најновите податоци за растот и инфлацијата се повеќе од разочарувачки.

По охрабрувачкиот почеток на годината, експанзијата се бори, напиша колумнистот на „Bloomberg“, Даниел Мос, во еден текст.

„Но, властите покажаа малку знаци дека ќе ја напуштат претпазливоста што ги карактеризираше нивните постапки. Фискалната политика веќе направи одредена работа и додека економистите очекуваат намалување на каматните стапки подоцна оваа година, тие веројатно ќе бидат скромни. Пристапот ‘чекај и види’ може да биде оправдан додека активноста е релативно силна, а САД сè уште проценуваат колку ќе бидат казнените тарифи. Пекинг се чини дека е решена едноставно да се извлече“, вели Мос.

Податоците објавени претходно овој месец покажаа јасно забавување. Производството е побавно од очекуваното, а малопродажбата, за која претседателот Си Џинпинг се надеваше дека ќе биде светла точка, опадна. Инвестициите во фиксни средства, мерка за капитални трошоци, се намалени. Стапката на невработеност во урбаните средини малку се зголеми на 5,2 проценти, што е далеку над националниот просек во САД. Дефлациски притисоци продолжуваат, а новото кредитирање нагло се намали.

„Постои мала причина централната банка на Кина да се двоуми. Постепените намалувања од околу 10 базични поени, големината што таа ја претпочита, веројатно ќе имаат само ограничен ефект. Целосно намалување од четвртина поен би било пријатно изненадување, иако тоа е често минимум за централните банки на други места во светот. Веројатно би било претерување да се надеваме, но што и да планира централната банка, мора да се случи“, пишува колумнистот.

Податоците за малопродажба и индустриско производство по месеци. Графикон: „Bloomberg LP“

Што – или кој – би можел да го спречува гувернерот Пан Гонгшенг? Банката не е независна на начин на кој се независни Федералните резерви или Европската централна банка. Раководството на Кина веројатно е загрижено за испраќање погрешен сигнал – таков што мириса на паника или чувство на ранливост. Тоа е разбирливо, со оглед на тоа што трговските разговори со Вашингтон се во тек. Лесно е да се види како претседателот Доналд Трамп ги жнее плодовите на социјалните медиуми. Тој отиде дотаму што ја нарече економијата на Индија, за која се очекува да расте побрзо од кинеската оваа година, „мртва“. (Порано овој месец, Белата куќа ја продолжи паузата за повисоки тарифи за Кина за уште 90 дена, а Пекинг одговори со сличен одговор.)

„Исто така, загрижувачки се мерките за борба против ценовните војни, кои владата ги обвинува за прениска инфлација. Државата започна кампања за ограничување на суровата конкуренција што ги еродираше профитите и ги намали платите. Справувањето со спектарот на дефлација е добра работа, но повеќе е нешто од типот „убиј го гласникот“. Индексот на потрошувачки цени се движи околу нулата неколку години; трошоците за живот не се зголемија од пандемијата, како што е на други места во светот. Главниот проблем е недостатокот на побарувачка од домаќинствата, што делумно ги одразува долготрајните ефекти од падот на пазарот на недвижности“, истакнува Мос.

Индустрискиот вишок капацитет не помага. Телото за донесување одлуки на Комунистичката партија го направи справувањето со „неорганизираната конкуренција“ меѓу компаниите еден од своите главни приоритети. Лесно е да се види како невработеноста ќе се зголемува понатаму. Со помалку производство, ќе има помала потреба од работници. А тоа ќе продолжи да ја еродира довербата на домаќинствата. Предизвиците на Кина се меѓусебно поврзани.

„Монетарната политика не е одговор на сè. Фискалните и регулаторните лостови исто така треба да се активираат. И со оглед на потчинетоста на кинеската централна банка на Комунистичката партија, не е фер да се очекува премногу. Тоа не значи дека каматните стапки и барањата за резерви на банките не играат улога. Брзата акција на овие фронтови би можела да сигнализира дека слабите резултати го привлекле вниманието на креаторите на политиките. Си Џинпинг се движи во вистинската насока, дозволувајќи зголеменото трошење да го намали забавувањето. Но, има уште многу што треба да се направи. Кина очигледно е заинтересирана да ги надмине своите сегашни тешкотии. Долгорочната стратегија изгледа привлечна, особено со оглед на тоа што Пекинг претпочита да ги гледа своите модели и управување како супериорни во однос на другите. Паниката ретко е конструктивна, но цврстиот одговор на економската нестабилност е многу пофален“, заклучува Мос од „Bloomberg“.