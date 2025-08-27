„Lego“ објави рекордни полугодишни приходи

Откако објави рекордна продажба за првата половина од годината, „Lego“ изјави дека ќе го задржи својот моментум со удвојување на својот пазарен удел во Азија, објави „Bloomberg“.

Данскиот производител на играчки објави приход од 34,6 милијарди круни (5,4 милијарди долари) за првата половина од 2025-та година. Тоа е повисоко од приходите на конкурентите „Mattel“ и „Hasbro“ и зголемување од 4,8 милијарди долари во првата половина од минатата година. Продажбата кај потрошувачите, исто така, се зголеми за 13 проценти.

Иако производителот на играчки го прошири својот пазарен удел во секој поголем географски регион, главниот извршен директор Нилс Б. Кристијансен посочи дека Азија игра клучна улога во стратегијата за раст на „Lego“.

„Има многу деца во Азија и животниот стандард се зголемува. Тоа го прави ‘Lego’ порелевантен таму“, рече Кристијансен.

За да се допре до растечката средна класа во регионот, „Lego“ ги отвори своите први продавници во Делхи и Бангалор претходно оваа година, како и нова фабрика во Виетнам. Компанијата, исто така, објави позитивна продажба во Кина откако се соочи со тешкотии во земјата во 2024-та година.

„Кина, Индија и многу азиски земји дури сега ја гледаат својата прва генерација како расте со ‘Lego’, па затоа градењето на свест за брендот трае подолго. Но, тоа е јасен долгорочен облог“, рече тој.

Новата фабрика на „Lego“ во Виетнам, прва во Југоисточна Азија, ќе служи како основа за раст низ целиот Азиско-пацифички регион.

„Таа, исто така, се вклопува во стратегијата за градење регионални синџири на снабдување за да се создаде тампон против тековните глобални трговски тензии“, рече Кристијансен.

И покрај неизвесноста околу царините, тој рече дека приходите од продажба во САД пораснале за двоцифрена бројка во првите шест месеци од годината.

„Бидејќи имаме фабрики низ целиот свет, имаме одредена флексибилност да се справиме со некои од работите што се случуваат токму сега. А играчките веројатно не се најполитички наелектризираната работа во светот“, вели тој.

Во моментов, повеќето „Lego“ комплети што се продаваат во САД се произведуваат во фабриката на компанијата во Монтереј, Мексико. Тоа ќе се промени кога ќе отвори нова фабрика во Вирџинија во 2027-ма година.