27 август, 2025
ПочетнаЗДРАВЈЕПрекумерниот внес на овој витамин може да доведе до оштетување на нервите
ЗДРАВЈЕ

Прекумерниот внес на овој витамин може да доведе до оштетување на нервите

0

Витамините често се сметаат за безопасни „помагачи“ за здравјето, но експертите предупредуваат дека прекумерниот внес на одредени додатоци може да предизвика повеќе штета отколку корист.

     Добивајте вести на Viber     

Проблемот се јавува кога одредена хранлива материја се консумира во прекумерни количини во подолг временски период, бидејќи тогаш може да предизвика сериозни несакани ефекти.

Затоа, советниците и експертите за исхрана особено предупредуваат за витаминот Б6. Тој е неопходен за функцијата на мозокот, метаболизмот и производството на невротрансмитери, но во големи дози може да има спротивен ефект.

„Прекумерниот внес на витамин Б6 може да доведе до оштетување на нервите, што се манифестира со симптоми како што се вкочанетост и проблеми со рамнотежата. Важно е да се биде свесен за можните последици од долготрајниот прекумерен внес“, вели нутриционистот и диететичар Крутика Нанавати за „SheFinds“.

За разлика од другите витамини растворливи во вода кои лесно се излачуваат, витаминот Б6 може да се акумулира во телото во прекумерни количини, особено ако додатоците се земаат долго време. Ова може да предизвика невропатија, состојба што влијае на нервите и доведува до пецкање, печење или тешкотии при одење. Во некои случаи, ако проблемот не се препознае рано, штетата може да стане трајна.

Добрата вест е дека недостатокот на витамин Б6 е редок и повеќето луѓе можат да ги задоволат своите потреби преку балансирана исхрана. Храна како банани, наут, лосос, збогатени житарки и пилешко месо природно содржат доволни количини од оваа хранлива материја. Додатоците во исхраната треба да се користат само по совет на лекар, особено затоа што горната граница на внес за возрасни е околу 100 милиграми дневно.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025