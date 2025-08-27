Прекумерниот внес на овој витамин може да доведе до оштетување на нервите

Витамините често се сметаат за безопасни „помагачи“ за здравјето, но експертите предупредуваат дека прекумерниот внес на одредени додатоци може да предизвика повеќе штета отколку корист.

Проблемот се јавува кога одредена хранлива материја се консумира во прекумерни количини во подолг временски период, бидејќи тогаш може да предизвика сериозни несакани ефекти.

Затоа, советниците и експертите за исхрана особено предупредуваат за витаминот Б6. Тој е неопходен за функцијата на мозокот, метаболизмот и производството на невротрансмитери, но во големи дози може да има спротивен ефект.

„Прекумерниот внес на витамин Б6 може да доведе до оштетување на нервите, што се манифестира со симптоми како што се вкочанетост и проблеми со рамнотежата. Важно е да се биде свесен за можните последици од долготрајниот прекумерен внес“, вели нутриционистот и диететичар Крутика Нанавати за „SheFinds“.

За разлика од другите витамини растворливи во вода кои лесно се излачуваат, витаминот Б6 може да се акумулира во телото во прекумерни количини, особено ако додатоците се земаат долго време. Ова може да предизвика невропатија, состојба што влијае на нервите и доведува до пецкање, печење или тешкотии при одење. Во некои случаи, ако проблемот не се препознае рано, штетата може да стане трајна.

Добрата вест е дека недостатокот на витамин Б6 е редок и повеќето луѓе можат да ги задоволат своите потреби преку балансирана исхрана. Храна како банани, наут, лосос, збогатени житарки и пилешко месо природно содржат доволни количини од оваа хранлива материја. Додатоците во исхраната треба да се користат само по совет на лекар, особено затоа што горната граница на внес за возрасни е околу 100 милиграми дневно.