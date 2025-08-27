Приходите на САД од новите царини до 500 милијарди долари годишно

Министерот за финансии на Соединетите Американски Држави (САД) Скот Бесент, изјави дека приходите од царините, кои постепено ги воведува претседателот на таа земја Доналд Трамп, би можеле да достигнат 500 милијарди долари годишно.

Бесент на состанокот на кабинетот во Белата куќа изјави дека неговата претходна проценка од 300 милијарди долари годишен приход е прениска, објави Ројтерс.

„Имавме значителен скок од јули до август и мислам дека ќе видиме уште поголем скок од август до септември. Оваа администрација забележа значително намалување на буџетскиот дефицит“, рече тој.

Приходите од царините би го компензирале зголемувањето на буџетскиот дефицит предизвикано од законот за намалување на даноците и трошење, кој републиканците го усвоија оваа година.

Бесент рече дека американската влада собрала 29,6 милијарди долари од одобрувања во текот на август.

Тој додаде дека Канцеларијата за буџет на Конгресот (CBO) ја ревидирала проценката на федералните приходи од царините на Трамп и предвидела дека тие би можеле значително да го намалат буџетскиот дефицит.