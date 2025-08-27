Одлуката на Трамп за удвојување на царините за индискиот извоз стапи на сила денес

Одлуката на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, за удвојување на царините за индискиот извоз до 50 проценти стапи на сила денес, објави Ројтерс.

Нова казнена давачка од дополнителни 25 проценти беше воведена како одговор на купувањето руска нафта од страна на Индија, покрај претходната давачка од 25 проценти.

Најпогодените категории на производи се текстил, скапоцени камења, накит, обувки, спортска опрема, мебел и хемикалии – со вкупни царини меѓу највисоките во трговската политика на САД, споредливи со оние за Бразил и Кина.

Одлуката беше донесена по пет неуспешни рунди преговори.

Министерството за трговија на Индија, повикувајќи се на анонимни извори, објави финансиска поддршка за ранливите извозници и стимулации за проширување на пазари како што се Кина, Латинска Америка и Блискиот Исток.

Производителите од Гуџарат, матичната држава на индискиот премиер Нарендра Моди, се особено изложени на ризик.

Привременото ослободување од царини се однесува на стоки кои веќе се испратени во САД пред крајниот рок – до 17 септември.

Одредени сектори се исто така исклучени, вклучувајќи челик, алуминиум, патнички возила и бакар, кои подлежат на други одредби за национална безбедност.

Според податоците на САД, вкупната трговија на двете земји достигнала 129 милијарди долари во 2024 година, а трговскиот дефицит на САД ќе биде 45,8 милијарди долари.

Извозните групи проценуваат дека зголемените царини би можеле да достигнат 55 проценти од извозот на Индија во САД од 87 милијарди долари, отворајќи ја вратата за конкуренција од Виетнам, Бангладеш и Кина.

И покрај трговската криза, САД и Индија вчера го потврдија продолжувањето на стратешката соработка.

Стејт департментот на САД и Министерството за надворешни работи на Индија објавија дека високи претставници одржале виртуелен состанок и ја изразиле својата посветеност на зајакнување на билатералните односи и партнерството во рамките на Четворката – безбедносниот сојуз на САД, Индија, Австралија и Јапонија.