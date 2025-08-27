Голдман Сакс очекува цената на Брент да падне до крајот на 2026 година

Голдман Сакс очекува фјучерсите за суровата нафта Брент да паднат на ниските 50 долари до крајот на 2026 година, поради растечкиот вишок на нафта следната година.

„Очекуваме вишокот залихи на нафта да се зголемат во просек од 1,8 милиони барели дневно во четвртиот квартал од 2025 година, што ќе резултира со зголемување на глобалните залихи од речиси 800 милиони барели до крајот на 2026 година“, соопшти американската инвестициска банка во белешка до клиентите во вчера.

Се проценува дека складирањето на нафта во земјите-членки на Организацијата за економска соработка и развој ќе сочинува една третина од вкупните глобални залихи, или 270 милиони барели, во 2026 година. Во комбинација со намалената побарувачка во земјите на ОЕЦД, се вели дека ова ќе ја намали фер вредноста на нафтата Брент од сегашните 70 долари.

Голдман Сакс рече дека цените на Брент веројатно ќе останат блиску до фјучерсите до крајот на 2025 година, но ќе паднат под нив следната година, бидејќи залихите на ОЕЦД се забрзуваат.

Сепак, се вели дека потенцијалното забрзување на растот на залихите на Кина на 0,8 милиони барели дневно од 0,4 милиони барели дневно досега оваа година би ги зголемило просечните цени на нафтата „брент“ за 2026 година за 6 долари за барел од основната линија на банката од 62 долари.

Фјучерсите за сурова нафта „брент“ се тргуваа за околу 67 долари за барел во раното азиско тргување денес. Фјучерсите за сурова нафта „Вест Тексас Интермедијар“ се тргуваа по 63 долари.