Ова не смее да се носи во авион: Три лични предмети се забранети во багажот

Патувањето со авион бара одредени подготовки и почитување на правила кои, доколку не се почитуваат, можат да ги расипат плановите, без разлика дали се за туризам или бизнис.

Во овој контекст, Администрацијата за безбедност на транспортот на САД (TSA) штотуку додаде три нови предмети на списокот на забранети предмети во багажот за пријавување.

Иако секоја авиокомпанија има свои правила кога станува збор за багаж – од тежина, димензии, до тоа што може да се внесе во кабината и што може да се провери – TSA донесува пошироки, општи правила. Значи, правилото за соблекување на чевлите беше укинато порано, но ограничувањето од 100 мл (3,4 оз) за течности сè уште важи.

Три нови забранети предмети во багажот

Отсега, патниците што користат безжични фенови за коса ќе мораат двапати да размислат пред да ги спакуваат во куферите, бидејќи содржат потенцијално опасни материјали како што се кертриџи за гас и бутан. TSA ги стави на забранетиот список:

безжични преси или виткачи за коса со кертриџи за гас,

виткачи или преси на бутан,

кертриџи за полнење со гас.

Важно е да се нагласи дека овие уреди се дозволени во рачниот багаж, но само ако имаат безбедносна заштита што спречува нивно вклучување. Од друга страна, стандардните апарати со кабел (фенови за коса, пегла за коса и витла) сè уште се дозволени и во рачниот и во регистрираниот багаж.

Невообичаени предмети што сè уште се дозволени во авионот

Покрај забраните, TSA наведува необични предмети што можат да се внесат во авионот: