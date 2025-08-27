Грчки остров со 27 степени во септември: Го нарекуваат „рај на земјата“, омилена дестинација на многу луѓе за есенски одмори

Островот е живописен, недопрен и идеален за секој што сака да комбинира релаксација со активен одмор.

Ако барате совршена дестинација за септемвриски одмор, грчкиот остров Скијатос е вистинското место.

Со просечни температури во септември од 25°C и максимални дневни вредности до 27°C, овој мал остров во северозападниот дел на Егејското Море ветува идеално време за сончање и пливање.

Причината зошто туристите доаѓаат тука е неговата природна убавина и жива атмосфера. Островот има дури 60 плажи со кристално чисто море, опкружени со густи борови шуми, а најпозната е плажата Кукунарис, која се смета за трета најубава плажа во Медитеранот.

Скијатос нуди и богата ноќна сцена – од ресторани со традиционална грчка кујна, преку пабови, до ноќни клубови кои работат до раните утрински часови. Благодарение на близината на аеродромот, посетителите на плажата можат да уживаат во адреналинското искуство гледајќи како авионите полетуваат и слетуваат само неколку метри над нив.

Островот е живописен, недопрен и идеален за секој што сака да комбинира релаксација со активен одмор. Љубителите на природата можат да истражуваат бројни патеки низ боровите шуми, додека ентузијастите за водни спортови можат да едреат, да водат кајак или да нуркаат во тиркизното море.

Патниците што го посетиле Скијатос го фалат како „рај на земјата“. Многу туристи се особено привлечени од автентичноста на островот – иако е познат по филмот, Скијатос ја задржува едноставноста и шармот на вистински грчки остров.

Ако планирате септемвриски одмор, Скијатос нуди совршена комбинација од сонце, плажи, природа и забава – место каде што секој момент може да биде како разгледница.