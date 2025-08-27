Пресврт: Путин на колена?

Фајненшл тајмс објави дека САД ќе учествуваат во обезбедувањето гаранции за Украина, прецизирајќи во каква форма треба да се случи тоа.

Повикувајќи се на изјави дадени од европски и украински претставници, весникот наведува дека САД ќе учествуваат во безбедносни гаранции во форма на „стратешки овозможувачи“, вклучувајќи разузнавање, надзор и извидување (ISR), команда и контрола и средства за воздушна одбрана, за да се овозможи распоредување на трупи предводени од Европа на терен.

САД објавија дека се подготвени да обезбедат разузнавање и надзор на фронтовската линија како дел од секој западен безбедносен план за повоена Украина и да учествуваат во создавањето на штит за воздушна одбрана за таа земја што би го управувала Европа, истакнува ФТ.

Се потсетува дека американскиот претседател Доналд Трамп им кажа на европските лидери минатата недела на самитот во Вашингтон, дека Америка ќе учествува во „координацијата“ на безбедносните гаранции за повоена Украина, што Киев го побара со цел да ги одврати идните руски напади по каков било мировен договор меѓу Киев и Москва.

„Високи американски претставници им кажаа на своите европски колеги во повеќе разговори одржани оттогаш, дека Вашингтон ќе биде подготвен да придонесе за тие безбедносни гаранции во форма на „стратешки овозможувачи“, вклучувајќи разузнавање, надзор и извидување (ISR), команда и контрола и средства за воздушна одбрана за да се овозможи распоредување на трупи предводени од Европа на терен“, изјавија за FT четири претставници запознаени со разговорите.

Таканаречената „коалиција на оние што се подготвени“, предводена од Велика Британија и Франција, вети дека ќе ја заштити повоена Украина од каква било идна руска агресија.

Ништо без Америка

Но, европските претставници приватно признаа дека какво било распоредување може да се случи само со американска поддршка за помош, следење и заштита на европските трупи.

„Вашингтон веќе ја снабдува Украина со ракети за воздушна одбрана „Патриот“, но повоената поддршка би вклучувала американски авиони, логистика и копнен радар што би поддржал и би овозможил одржување на зона на забранети летови и штит за воздушна одбрана за таа земја, за што би била одговорна Европа“, рекоа претставниците.

Како дел од кој било мировен договор, значително супериорните американски разузнавачки, надзорни и командно-контролни капацитети, би овозможиле сателитско следење на прекинот на огнот и ефикасна координација на западните сили во Украина.

„Американската понуда, презентирана на серија состаноци меѓу претставници за национална безбедност и воени лидери од САД и големите европски земји во последните денови, е условена од тоа европските престолнини да се обврзат да распоредат десетици илјади војници во Украина“, предупредија претставниците, додавајќи дека „оваа понуда сè уште може да се повлече“.

Фајненшл тајмс објави дека ова сепак претставува значајна промена во ставот на администрацијата на Трамп, која претходно оваа година ја отфрли можноста за какво било учество на САД во заштитата на повоена Украина.

Се вели дека промената ги охрабрила европските претставници кои со месеци лобираат во Вашингтон за поголема поддршка за Киев.

Трамп ги охрабри двете страни да се согласат за мировен договор, но Москва и Киев остануваат далеку од своите ставови за клучните детали, вклучувајќи ја повоената територијална контрола и безбедносни гаранции.

Путин бара гаранции и за Русија

Рускиот претседател Владимир Путин инсистираше дека таквите гаранции мора да ја вклучуваат Русија, што Украина не може да го прифати.

„САД остануваат против распоредување на свои трупи во Украина“, изјавија извори за FT.

Други претставници на администрацијата на Трамп, вклучувајќи го и министерот за одбрана Пит Хегсет, се скептични во однос на какво било учество во повоените гаранции од страв дека тоа ќе ги вовлече САД во иден конфликт.

Западните престолнини скицираа груб план за безбедносни гаранции што би вклучувал демилитаризирана зона која веројатно би била патролирана од неутрални мировни трупи од трета земја кои би имале согласност и од Украина и од Русија.

„Многу посилно утврдената граница зад таа зона би била бранета од украински трупи кои би вооружувале и обучувале трупи на НАТО“, рекоа тројцата претставници.

Силите за одвраќање предводени од европските земји би биле стационирани подлабоко во Украина како трета линија на одбрана, а Америка би обезбедувала поддршка одзади.

Но, дури и со потенцијална поддршка од САД, јавноста и политичарите во многу европски земји остануваат нервозни во врска со можното распоредување трупи во Украина.

Андриј Јермак, началник на кабинетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски, ја потврди информацијата за „Фајненшл тајмс“ и рече дека секоја земја во коалицијата ќе придонесе на различен начин и „конечната слика ќе биде мешавина од воена, политичка и економска поддршка“.

„Разговорите се одржаа за околу четири до пет европски бригади на терен, кои ги обезбедува „коалицијата на оние што се волни“, плус „стратешки помагачи“ од САД“, рече Јермак, додавајќи дека ова претставува „голема промена во споредба со пролетта“ оваа година.