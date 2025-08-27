Ќе купуваме поевтини половни возила од септември – еве што се менува!

Од 1 септември стапува во сила нов Правилник за увоз на возила, со кој Македонија ја воведува европската пракса во утврдувањето на типот и техничката исправност на автомобилите.

Документот, што го донесе Министерството за енергетика, треба да го скрати процесот за увоз, да ги намали трошоците и – според проценките – да врати околу 1,3 милиони евра назад кај македонските компании.

Eвропски правила на домашен терен

Со години увозниците се жалеа дека процедурите се долги, нејасни и често непотребно скапи.

Сега, со усогласување кон европските директиви, повеќе нема да има двојни проверки и барање документи кои веќе еднаш биле приложени во земјата на потекло.

„Ова е чекор што одамна го очекувавме. Наместо да плаќаме за исти проверки по двапати, сега македонските институции ќе ги признаваат сертификатите издадени во ЕУ“, објаснува еден увозник на половни автомобили од Германија, додавајќи дека „времето за процедура ќе се скрати барем на половина“.

Милионска заштеда

Министерството пресметува дека домашните компании ќе заштедат над еден милион евра годишно – пари кои досега завршуваа во странство за дополнителни тестирања и административни такси.

„Со ова се враќаат околу 1,3 милиони евра во македонската економија. Тоа се средства што ќе останат во фирмите и ќе можат да ги насочат во нови инвестиции, плати или во подобрување на услугите кон граѓаните“, брифираат од ресорното министерство.

Практично, тоа значи дека граѓаните кои ќе купат автомобил од странство нема да чекаат со недели да им заврши процедурата.

„Сè ќе биде поедноставено, од утврдување на техничката состојба до конечната регистрација. Ова не е само економска мерка, туку и мерка која ги почитува времето и нервите на луѓето“, коментираат од една скопска авто-школа која посредува во увоз.

Сигнал за европеизација

Новите правила се гледаат и како порака дека Македонија постепено ги усвојува европските стандарди во секојдневните регулативи.

Тоа, според аналитичарите, може да има и поширок ефект – поголема доверба кај странските партнери и полесно функционирање на домашните фирми кои работат со ЕУ.

„Ова е само еден сегмент, но покажува дека и кај нас може да се воведе јасен, транспарентен систем. Тоа е добредојдена промена“, велат економистите.

Во секојдневната пракса, можеби ова нема да изгледа како голема реформа – барем не на прв поглед.

Но кога ќе се соберат бројките, времето и нервите што ќе се заштедат, станува јасно дека за фирмите и за граѓаните ова е повеќе од административна ситница.

Станува збор за пари, доверба и – на крајот на денот – за чувство дека државата може да направи нешто по европски…

Б.З.М.