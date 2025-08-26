26 август, 2025
Украина уништи околу 4 проценти од БДП на Русија само оваа година

Украинските напади врз 10 руски рафинерии за нафта нарушија најмалку 17 проценти од капацитетот за рафинирање на нафта во земјата, што е еквивалентно на 1,1 милион барели дневно, објави Ројтерс, повикувајќи се на извори.

Нападите ја нарушија преработката и извозот на нафта во Москва, создадоа недостиг на бензин во некои делови од Русија и дојдоа како одговор на напредувањето на Москва на фронтот и нападите врз украинските гасни и енергетски постројки, соопшти агенцијата.

Аналитичарите велат дека потегот на Киев е обид да се зголемат влоговите во можните мировни преговори и да се оспори идејата дека Украина веќе ја изгубила војната, откако американскиот претседател Доналд Трамп и Путин се сретнаа во Алјаска овој месец.

Војната со беспилотни летала предизвика вториот најголем извозник на нафта во светот да извезува повеќе сурова нафта, во време кога Вашингтон врши притисок врз Кина и Индија да ги намалат своите купувања на руска нафта.

Киев таргетираше десетици рафинерии, постројки за складирање нафта и воено-индустриски постројки од почетокот на конфликтот во 2022 година за да ги наруши воените напори на Москва.

Неодамна, украински беспилотни летала погодија рафинерија за нафта во регионот Самара во Русија и гасен терминал во регионот Ленинград.

Рафинеријата на Лукоил во регионот Волгоград и фабриката на Роснефт во Рјазан, исто така беа нападнати во последните недели.

По нападот со беспилотни летала на 21 август, во рафинеријата за нафта во Новошахтинск, регионот Ростов, избувна голем пожар, кој беше изгаснат по пет дена.

Украинската војска проценува дека нападите со долг дострел ја чинеле Русија околу 74,1 милијарди долари, или 4,11 проценти од нејзиниот проектиран бруто домашен производ (БДП) само во 2025 година.

