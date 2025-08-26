Плаќаат до 80.000 евра годишно – Ова се најпрофитабилните работни места во Германија

Според финансиските експерти, постојат работни места со скратено работно време кои носат до 80.000 евра годишно.

Работата со скратено работно време долго време не значи ништо пониска плата од вработените со полно работно време.

Некои квалификувани работни места нудат привлечни приходи дури и со работа со скратено работно време – во некои случаи до 80.000 евра годишно. Особено за специјалистите, работата со скратено работно време може да обезбеди флексибилност во балансирањето на работата и приватниот живот, без големи финансиски загуби.

На кои работни места со скратено работно време можете да заработите до 80.000 евра годишно?

Дури и работниците со скратено работно време можат да достигнат приходи од горната средна класа и не мора да припаѓаат на пониските класи. Клучните фактори се образованието, секторот и професионалната квалификација.

Ова се професиите во кои е можно да се заработат до 80.000 евра годишно со работа со скратено работно време:

ИТ консултант – ИТ консултантот во моментов е многу баран на позиција Бизнис консултант

Стратешкото консултантство често се плаќа по проект на позиција Даночен консултант

Индивидуалната работа со клиенти може да донесе висок приход за менаџерите на проекти

Многу профитабилно, особено во техничкиот или дигиталниот сектор се Доктори и специјалисти

Можно е да се работи со помал опсег на часови и да се заработи добро како Инженер – Специјалистите во одредени области заработуваат над просекот на адвокатите

Преземањето индивидуални случаи со работа со скратено работно време може да биде многу профитабилно. Според каналот Finanznerd TikTok со повеќе од 750.000 следбеници, овие седум професии можат да донесат плати до 80.000 евра дури и со работа со скратено работно време.

Според порталот Unicum Karriere, професии како ИТ консултант, менаџер на проекти, бизнис партнер за човечки ресурси и даночен консултант можат да донесат слични износи.

Овие податоци се земени од тековните извештаи за плати и огласите за работа.

Без оглед на работното време, во Германија постојат професии со екстремно високи приходи. Во некои случаи, годишните плати достигнуваат 100.000 евра. Но, бидете внимателни, ова се бруто износи – износот што останува „при рака“ често е значително помал.

Зошто некои работни места со скратено работно време се плаќаат толку добро?

Побарувачката за експерти во одредени сектори е толку голема што работодавците се подготвени да платат високи плати дури и со скратено работно време, објаснува порталот Financetip. Многу компании сè повеќе го нагласуваат балансот помеѓу работата и приватниот живот како дополнителна придобивка.

Повеќето слободно време треба да овозможи подолга, поздрава и поефикасна работа. Затоа, квалификациите и специјализацијата често се поважен критериум од бројот на работни часови.