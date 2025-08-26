Најдобри работни места за лица над 55 години со одлична плата

Платформата за кариерни ресурси Resume Genius објави нов извештај оваа недела за 10-те најдобри работни места за постари лица во 2025 година.

Листата ги претставува најдобро платените работни места за возрасни над 55 години, а покрај високите плати, земени се предвид и ниските барања за физичка работа и високиот раст на вработеноста. Работни места кои не бараат образование надвор од диплома и кои веќе имаат одреден процент на вработени на возраст од 55 години и повеќе се земени предвид.

На прво место се најдоа менаџерите за продажба, кои водат продажни тимови и работат на подобрување на досегот до клиентите, според извештајот. Работното место бара ниска физичка активност и средна плата по час од 66,38 долари.

Работните места за сметководители и ревизори, кои бараат од професионалци да анализираат буџети и да поднесуваат даночни пријави, се исто така погодни за постари лица бидејќи нудат флексибилно работно време, како што се сезонски даночни работни места и консултантски услуги.

„Искуството е високо ценето во сите индустрии, а многу работодавци бараат постари кандидати за лидерски или менаџерски позиции“, изјави Натан Сото, експерт за кариера во Resume Genius, во соопштение за медиумите.

– Не плашете се да се осмелите да се впуштите во области што одат подалеку од вашата претходна кариера. Вашите вештини може да бидат повредни отколку што мислите – објавува Entrepreneur.

Еве ги 10-те најдобри работни места за постари лица: