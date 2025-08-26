Најдобри работни места за лица над 55 години со одлична плата

Платформата за кариерни ресурси Resume Genius објави нов извештај оваа недела за 10-те најдобри работни места за постари лица во 2025 година.
Листата ги претставува најдобро платените работни места за возрасни над 55 години, а покрај високите плати, земени се предвид и ниските барања за физичка работа и високиот раст на вработеноста. Работни места кои не бараат образование надвор од диплома и кои веќе имаат одреден процент на вработени на возраст од 55 години и повеќе се земени предвид.
На прво место се најдоа менаџерите за продажба, кои водат продажни тимови и работат на подобрување на досегот до клиентите, според извештајот. Работното место бара ниска физичка активност и средна плата по час од 66,38 долари.
Работните места за сметководители и ревизори, кои бараат од професионалци да анализираат буџети и да поднесуваат даночни пријави, се исто така погодни за постари лица бидејќи нудат флексибилно работно време, како што се сезонски даночни работни места и консултантски услуги.
„Искуството е високо ценето во сите индустрии, а многу работодавци бараат постари кандидати за лидерски или менаџерски позиции“, изјави Натан Сото, експерт за кариера во Resume Genius, во соопштение за медиумите.
– Не плашете се да се осмелите да се впуштите во области што одат подалеку од вашата претходна кариера. Вашите вештини може да бидат повредни отколку што мислите – објавува Entrepreneur.
Еве ги 10-те најдобри работни места за постари лица:
- Менаџери за продажба
- Аналитичари на компјутерски системи
- Аналитичари за управување
- Сметководители и ревизори
- Менаџери на социјални и општествено корисни услуги
- Трговски претставници, трговија на големо и производство
- Менаџери на имот, недвижнини и здруженија на заедницата
- Менаџери во угостителство
- Агенти за продажба на осигурување
- Агенти за недвижности и агенти за продажба