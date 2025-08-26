Колку чини реновирање на стан во 2025 година: Детален водич со трошоци и корисни совети

Дали е поисплатливо да се купи нов стан или да се реновира постар? Не постои универзален одговор на ова прашање, но едно е сигурно – реновирањето на стар стан бара храброст и сериозен буџет.

За да ви помогнеме да донесете одлука, ги анализиравме сите работи што ве очекуваат за време на целосната адаптација на трособен стан од 70 квадратни метри и ги собравме просечните цени на пазарот. Врз основа на тоа, добивме приближна цена на реновирање по квадратен метар, што може да послужи како водич во споредба со купувањето нов стан.

Што се менува најчесто кај старите станови?

Во повеќето постари станови, освен малите модификации во распоредот, кои се решаваат со рушење на преградните ѕидови, речиси секогаш следува целосна замена на електричните, водоводните и канализациските инсталации. Подовите и керамиката исто така обично се менуваат, додека надворешната столарија најчесто се вградува со нови, енергетски поефикасни прозорци со ролетни и мрежи против комарци.

Врз основа на овие претпоставки, подготвивме преглед на сите работи што ве очекуваат за време на реновирањето, заедно со индикативни цени на пазарот.

1. Рушење

рушење на одредени преградни ѕидови со отстранување на шут – 600 евра

отстранување на стари врати, облоги и мебел во врска со депонијата – 300 евра

отстранување на стара керамика во врска со шут – 500 евра

отстранување на стара санитарија поврзана со одводот (када, WC школка, бојлер…) – 200 евра

отстранување на стар паркет и подни облоги со шут – 350 евра

Вкупно рушење околу 1.950 евра.

2. Ѕидарски и гипсани работи

нови преградни гипсани ѕидови со дебелина од околу 12 см – цената зависи од количината – 600 евра

спуштање на таванот во целиот стан со звучна изолација – 2.000 евра

изработка на гипсани каскади во таванот за LED ленти – 600 евра

Вкупно ѕидарски и гипсани работи околу 3.200 евра

3. Електрични инсталации

нова електрична инсталација – 2.000 евра

монтажа на осветлување и LED ленти – 550 евра

купување и монтажа на електрични прекинувачи и приклучоци – 500 евра

демонтажа на старата, купување и монтажа на нова разводна табла – 250 евра

купување и монтажа на вентилатори во бањата – 90 евра

Поврзување на технологија во кујната и монтажа на телевизорот на ѕидот – 100 евра

Набавка на светилки (средно ниво): лустери, рефлектори и LED ленти – 2.000 евра

Вкупна електрична инсталација 5.490 евра

4. Инсталација на водовод и канализација

Извршување на кујнска инсталација со инсталација на санитарија – 350 евра

Извршување на нова инсталација на бања: WC школка, одвод за туш, славини, бојлер – 1.100 евра

Инсталација на санитарија во бањата – 350 евра

Набавка и инсталација на линеарен одвод во туш кабината – 190 евра

Набавка и инсталација на точкест одвод 60 евра

Набавка на санитарија (средно ниво на опрема): WC школка, мијалник, славини, стаклена парава за туш, бојлер… 1.600 евра

Вкупна инсталација на водовод и канализација 3.650 евра.

5. Инсталации за греење и климатизација

монтажа на сушара во бањата со отстранување на стариот радијатор – 120 евра

купување и монтажа на нова сушара за бањата – 200 евра

боење стари радијатори и цевки – инсталацијата за греење не се менува – 200 евра

замена на вентили на стари радијатори/4 радијатори – 400 евра

купување и монтажа на климатизација – 550 евра

Вкупна монтажа на греење и климатизација 1.470 евра.

6. Керамички работи

хидроизолација на туш кабина и бања, цена – 250 евра

монтажа на подни плочки во кујната, бањата и терасата – 400 евра

монтажа на ѕидна керамика во бањата и кујната – 700 евра

набавка и монтажа на лајсни од не’рѓосувачки челик и лајсни на спојот паркет/керамика – 150 евра

купување керамика (околу 60 м2 во средниот ценовен опсег) – 1.800 евра

Вкупни керамички работи 3.200 евра.

7. Подни работи

ставање кошулица пред поставување на паркетот – 500 евра

лепење на готов паркет 50м2 – 750 евра

набавка на паркет 50 м2, цена околу 40 евра/м2 – 2.000 евра

набавка на лајсни за паркет, околу 70 метри, 5 евра/м – 350 евра

поставување на лајсни за паркет, околу 70 метри – 250 евра

Вкупно паркетни работи 3.850 евра.

8. Молерски работи

крпење на дупки по монтажата – 400 евра

обработка на летвички околу прозорците, цена околу 10-12 евра/метар со материјал – 400 евра

глетовање и кречење на станот, површина од околу 300 м2 таван и ѕидови (цените се движат од 7 до 13 евра/м2 со материјали) – 2.700 евра

бојадисување на оградата на терасата – 100 евра

Вкупно молерски работи 3.600 евра.

9. Замена на надворешна столарија

набавка и монтажа на надворешна столарија – приближна цена во зависност од видот и бројот на прозорци и балконски врати – 5.500 евра

набавка и монтажа на влезна сигурносна врата – 900 евра

набавка и монтажа на внатрешни врати – 4 парчиња – 1.600 евра

Вкупно столарски работи 8.000 евра.

10. Останати работи

пополнување дупки во подот по рушење – 200 евра

исправување на ѕидовите по рушење на керамиката – 200 евра

приклучок за вода до вертикалите – 250 евра

заштита на подот (картон и заштитен најлон) – 300 евра

Вкупно други работи 1.300 евра.

11. Непредвидени работи

околу 5% од вкупната цена – 2.000 евра

12. Проект и надзор

За да знаете вие, како и мајсторите, што и како да правите и да избегнете грешки при извршувањето, треба да ангажирате дизајнер на ентериер кој ќе подготви план за реновирање, како и предмер на пресметка и ќе ги надгледува работите на ентериерот.

Просечната цена за внатрешно уредување на стан од околу 70 квадратни метри е околу 3.000 евра, а ќе платите уште 1.500 евра за надзор на работата.

Креирање на проект за ентериер, околу 4.500 евра

Вкупни трошоци по категорија

Рушење: 1.950 евра

Ѕидарски и малтерски работи: 3.200 евра

Електрични инсталации: 5.490 евра

Водоснабдување и канализација: 3.650 евра

Греење и климатизација: 1.470 евра

Керамички работи: 3.200 евра

Подни работи: 3.850 евра

Молерски работи: 3.600 евра

Столарија (надворешност + ентериер): 8.000 евра

Други работи: 1.300 евра

Непредвидени работи (5%): 2.000 евра

Проект и надзор: 4.500 евра

Вкупно: 42.210 евра

(околу 600 евра/м² за трособен стан од 70 м²)

Конечната пресметка покажува дека реновирањето на станот од 70 м² може да чини околу 42.000 евра, или 600 евра по квадратен метар. Кога ќе ги соберете сите, ќе видите дека одлуката помеѓу нова зграда и стар стан не е лесна – но барем сега знаете што ве чека.

Што е вклучено во цената?

Вкупната цена од 42.210 евра вклучува не само градежни работи и материјали, туку и набавка на керамика, осветлување, паркет, климатизација и санитарни јазли, како и креирање на проект за ентериер со надзор на работата. Сепак, цената може да биде пониска ако се одлучите за попристапна опрема или ако дел од работата ја извршите сами.

Треба да се има предвид дека трошоците значително се разликуваат од град до град, во зависност од изборот на материјали, но и од достапноста на мајстори и архитекти.