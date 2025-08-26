Колку чини реновирање на стан во 2025 година: Детален водич со трошоци и корисни совети

Дали е поисплатливо да се купи нов стан или да се реновира постар? Не постои универзален одговор на ова прашање, но едно е сигурно – реновирањето на стар стан бара храброст и сериозен буџет.
За да ви помогнеме да донесете одлука, ги анализиравме сите работи што ве очекуваат за време на целосната адаптација на трособен стан од 70 квадратни метри и ги собравме просечните цени на пазарот. Врз основа на тоа, добивме приближна цена на реновирање по квадратен метар, што може да послужи како водич во споредба со купувањето нов стан.
Што се менува најчесто кај старите станови?
Во повеќето постари станови, освен малите модификации во распоредот, кои се решаваат со рушење на преградните ѕидови, речиси секогаш следува целосна замена на електричните, водоводните и канализациските инсталации. Подовите и керамиката исто така обично се менуваат, додека надворешната столарија најчесто се вградува со нови, енергетски поефикасни прозорци со ролетни и мрежи против комарци.
Врз основа на овие претпоставки, подготвивме преглед на сите работи што ве очекуваат за време на реновирањето, заедно со индикативни цени на пазарот.
1. Рушење
- рушење на одредени преградни ѕидови со отстранување на шут – 600 евра
- отстранување на стари врати, облоги и мебел во врска со депонијата – 300 евра
- отстранување на стара керамика во врска со шут – 500 евра
- отстранување на стара санитарија поврзана со одводот (када, WC школка, бојлер…) – 200 евра
- отстранување на стар паркет и подни облоги со шут – 350 евра
Вкупно рушење околу 1.950 евра.
2. Ѕидарски и гипсани работи
- нови преградни гипсани ѕидови со дебелина од околу 12 см – цената зависи од количината – 600 евра
- спуштање на таванот во целиот стан со звучна изолација – 2.000 евра
- изработка на гипсани каскади во таванот за LED ленти – 600 евра
Вкупно ѕидарски и гипсани работи околу 3.200 евра
3. Електрични инсталации
- нова електрична инсталација – 2.000 евра
- монтажа на осветлување и LED ленти – 550 евра
- купување и монтажа на електрични прекинувачи и приклучоци – 500 евра
- демонтажа на старата, купување и монтажа на нова разводна табла – 250 евра
- купување и монтажа на вентилатори во бањата – 90 евра
- Поврзување на технологија во кујната и монтажа на телевизорот на ѕидот – 100 евра
- Набавка на светилки (средно ниво): лустери, рефлектори и LED ленти – 2.000 евра
Вкупна електрична инсталација 5.490 евра
4. Инсталација на водовод и канализација
- Извршување на кујнска инсталација со инсталација на санитарија – 350 евра
- Извршување на нова инсталација на бања: WC школка, одвод за туш, славини, бојлер – 1.100 евра
- Инсталација на санитарија во бањата – 350 евра
- Набавка и инсталација на линеарен одвод во туш кабината – 190 евра
- Набавка и инсталација на точкест одвод 60 евра
- Набавка на санитарија (средно ниво на опрема): WC школка, мијалник, славини, стаклена парава за туш, бојлер… 1.600 евра
Вкупна инсталација на водовод и канализација 3.650 евра.
5. Инсталации за греење и климатизација
- монтажа на сушара во бањата со отстранување на стариот радијатор – 120 евра
- купување и монтажа на нова сушара за бањата – 200 евра
- боење стари радијатори и цевки – инсталацијата за греење не се менува – 200 евра
- замена на вентили на стари радијатори/4 радијатори – 400 евра
- купување и монтажа на климатизација – 550 евра
Вкупна монтажа на греење и климатизација 1.470 евра.
6. Керамички работи
- хидроизолација на туш кабина и бања, цена – 250 евра
- монтажа на подни плочки во кујната, бањата и терасата – 400 евра
- монтажа на ѕидна керамика во бањата и кујната – 700 евра
- набавка и монтажа на лајсни од не’рѓосувачки челик и лајсни на спојот паркет/керамика – 150 евра
- купување керамика (околу 60 м2 во средниот ценовен опсег) – 1.800 евра
Вкупни керамички работи 3.200 евра.
7. Подни работи
- ставање кошулица пред поставување на паркетот – 500 евра
- лепење на готов паркет 50м2 – 750 евра
- набавка на паркет 50 м2, цена околу 40 евра/м2 – 2.000 евра
- набавка на лајсни за паркет, околу 70 метри, 5 евра/м – 350 евра
- поставување на лајсни за паркет, околу 70 метри – 250 евра
Вкупно паркетни работи 3.850 евра.
8. Молерски работи
- крпење на дупки по монтажата – 400 евра
- обработка на летвички околу прозорците, цена околу 10-12 евра/метар со материјал – 400 евра
- глетовање и кречење на станот, површина од околу 300 м2 таван и ѕидови (цените се движат од 7 до 13 евра/м2 со материјали) – 2.700 евра
- бојадисување на оградата на терасата – 100 евра
Вкупно молерски работи 3.600 евра.
9. Замена на надворешна столарија
- набавка и монтажа на надворешна столарија – приближна цена во зависност од видот и бројот на прозорци и балконски врати – 5.500 евра
- набавка и монтажа на влезна сигурносна врата – 900 евра
- набавка и монтажа на внатрешни врати – 4 парчиња – 1.600 евра
Вкупно столарски работи 8.000 евра.
10. Останати работи
- пополнување дупки во подот по рушење – 200 евра
- исправување на ѕидовите по рушење на керамиката – 200 евра
- приклучок за вода до вертикалите – 250 евра
- заштита на подот (картон и заштитен најлон) – 300 евра
Вкупно други работи 1.300 евра.
11. Непредвидени работи
околу 5% од вкупната цена – 2.000 евра
12. Проект и надзор
За да знаете вие, како и мајсторите, што и како да правите и да избегнете грешки при извршувањето, треба да ангажирате дизајнер на ентериер кој ќе подготви план за реновирање, како и предмер на пресметка и ќе ги надгледува работите на ентериерот.
Просечната цена за внатрешно уредување на стан од околу 70 квадратни метри е околу 3.000 евра, а ќе платите уште 1.500 евра за надзор на работата.
Креирање на проект за ентериер, околу 4.500 евра
Вкупни трошоци по категорија
Рушење: 1.950 евра
Ѕидарски и малтерски работи: 3.200 евра
Електрични инсталации: 5.490 евра
Водоснабдување и канализација: 3.650 евра
Греење и климатизација: 1.470 евра
Керамички работи: 3.200 евра
Подни работи: 3.850 евра
Молерски работи: 3.600 евра
Столарија (надворешност + ентериер): 8.000 евра
Други работи: 1.300 евра
Непредвидени работи (5%): 2.000 евра
Проект и надзор: 4.500 евра
Вкупно: 42.210 евра
(околу 600 евра/м² за трособен стан од 70 м²)
Конечната пресметка покажува дека реновирањето на станот од 70 м² може да чини околу 42.000 евра, или 600 евра по квадратен метар. Кога ќе ги соберете сите, ќе видите дека одлуката помеѓу нова зграда и стар стан не е лесна – но барем сега знаете што ве чека.
Што е вклучено во цената?
Вкупната цена од 42.210 евра вклучува не само градежни работи и материјали, туку и набавка на керамика, осветлување, паркет, климатизација и санитарни јазли, како и креирање на проект за ентериер со надзор на работата. Сепак, цената може да биде пониска ако се одлучите за попристапна опрема или ако дел од работата ја извршите сами.
Треба да се има предвид дека трошоците значително се разликуваат од град до град, во зависност од изборот на материјали, но и од достапноста на мајстори и архитекти.