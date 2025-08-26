26 август, 2025
ПочетнаЕКОНОМИЈАНикој нема да може да одземе стан до 60 квадрати во Србија:...
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Никој нема да може да одземе стан до 60 квадрати во Србија: Вучиќ со нови мерки за извршителите

78

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес изјави дека во рамките на сеопфатните мерки ќе се донесат Законот за трговија, Законот за заштита на потрошувачите, кој ќе предвидува објавување на ценовници, Законот за спречување на нелегални трговски практики, но и мерки за извршителите.

     Добивајте вести на Viber     

Извршителите нема да можат да конфискуваат недвижен имот до 60 квадратни метри, рече Вучиќ и рече дека оваа мерка е социјална мерка.

– Сакаме да го заштитиме секој граѓанин и пред сè сакаме да ги заштитиме брачните другари и целото семејство, да ги заштитиме децата, за децата да не поминат низ пеколот да го напуштат единствениот животен простор што го имаат и така натаму, – изјави Вучич.

– Секако, предуслов е тоа да биде единствениот недвижен имот на должникот за извршување, а вториот услов се однесува на времетраењето на регистрираниот престој на адресата и тоа да биде најмалку пет години пред поднесувањето на предлогот за извршување. Третиот услов е оној за кој зборував, а тоа е да не биде повеќе од 60 квадратни метри, додаде тој.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025