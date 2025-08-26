Две компании на Илон Маск ги тужат Apple и OpenAI

Две од компаниите на Илон Маск ги тужат Apple и OpenAI, обвинувајќи ги за „антиконкурентска шема“ за спречување на конкурентите за вештачка интелигенција.

Тужбата, поднесена од стартапот за вештачка интелигенција xAI на Маск и неговата платформа за социјални медиуми X, тврди дека Apple и OpenAI „се здружиле“ за да одржат монополи на пазарите на паметни телефони и генеративна вештачка интелегенција.

Apple е обвинет за потценување на таканаречените „супер апликации“ и конкурентската генеративна вештачка интелегенција како xAI Grok во своите рангирања на App Store, додека го фаворизира OpenAI со интегрирање на својот четбот ChatGPT во производите на Apple.

„Во очаен обид да го заштити својот монопол на паметни телефони, Apple ги здружи силите со компанијата која има најголема корист од спречувањето на конкуренцијата и иновациите во вештачката интелегенција, OpenAI, монопол на пазарот за генеративни четботови со вештачка интелигенција“, според тужбата поднесена во Окружниот суд на САД за Северниот округ на Тексас.

OpenAI одби да коментира, а претставниците на Apple не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Apple претходно изјави дека нивната App Store е дизајнирана да биде „фер и непристрасна“ и дека компанијата нуди „илјадници апликации“ кои користат различни сигнали. Минатата година, тие соработуваа со OpenAI за да го интегрираат ChatGPT во iPhone, iPad и Mac.