Вртоглав раст на пазарот на хартии од вредност поврзан со дигиталната инфраструктура

Пазарот на хартии од вредност базирани на дигитална инфраструктура – вклучувајќи центри за податоци, мрежи со оптички влакна и телекомуникациски кули – би можел да порасне за 46 проценти до крајот на следната година и да достигне вредност од околу 115 милијарди долари, проценува Банката на Америка.

Според податоците од Банката на Америка, центрите за податоци моментално сочинуваат 61 процент од вкупниот пазар од 79 милијарди долари, додека оптичките мрежи учествуваат со 20 проценти, а телекомуникациските кули со 18 проценти.

Растот е поттикнат од проширувањето на вештачката интелигенција и големите инвестиции од технолошките гиганти, пишува Блумберг.

Мета Платформс неодамна ги ангажираше Пацифик Инвестмент Менаџмент и Блу Аул Капитал да водат договор од 29 милијарди долари за проширување на капацитетот на центрите за податоци во Луизијана. Во исто време, JPMorgan и Mitsubishi UFJ ги финансираат Vantage Data Centers со повеќе од 22 милијарди долари за изградба на масивниот кампус.

Банката на Америка вели дека силните квартални резултати од „Мајкрософт“, „Алафет“, „Амазон“ и „Мета“ ги ублажиле загриженоста на инвеститорите за ризиците во секторот, а премиите за ризик за ABS поврзани со центри за податоци, оптика и кули значително се намалиле во последните две години.

Сепак, аналитичарите на Банката на Америка очекуваат дека понатамошната корекција на приносот ќе биде ограничена, но дека ваквите инструменти ќе останат привлечни во споредба со другите видови хартии од вредност.

