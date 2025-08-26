Скопје е кошмар на две тркала

Сè повеќе скопјани избираат велосипед како превозно средство – од една страна заради здравјето и заштедата, а од друга како одговор на сообраќајниот метеж што станува неподнослив.

Но, со растот на бројот на велосипедисти, се отвора и едно старо прашање – дали е навистина безбедно да се вози велосипед низ главниот град?

Ако се прошета човек низ Скопје, ќе види дека велосипедските патеки се во различна состојба: некои се нови и пристојни, други – испукани, прекинати на сред улица, или пак претворени во паркинг од несовесни возачи.

На булеварите како Партизанска и Илинденска има делници што нудат чувство на сигурност, но само неколку улици подолу, велосипедистите мораат да „играат шах“ со автомобилите.

„На работа одам секој ден со велосипед. Искрено, често се чувствувам како да сум невидлив за возачите. Свиркаат, сечат ленти, а на раскрсниците – никој не гледа дали има велосипедист“, раскажува Марко Спасовски, жител на Карпош.

Експертите предупредуваат дека е прилично опасно да се биде велосипедист во главниот град на земјава.

„Патека која завршува во ѕид или во столб не е патека. Треба поврзан систем, а не делови залепени на различни страни од градот“, објаснуваат урбанистите.

Податоците на Министерството за внатрешни работи (МВР) покажуваат дека годишно во Скопје се регистрираат десетици сообраќајни незгоди со велосипедисти. Дел од нив завршуваат со сериозни повреди.

„Не е само проблемот кај возачите. И велосипедистите мора да бидат поодговорни – да носат светла, шлем, да не возат по тротоари и да не минуваат на црвено“, апелираат од СВР-Скопје.

Во разговор со неколку семејства што ги сретнавме во Градскиот парк, сите велат исто – сакаат повеќе култура и почит меѓу учесниците во сообраќајот. „Не е само до патеките. Ако возачите не те гледаат, џабе е и златна патека да имаш“, вели Јована, мајка на две деца кои возат тротинети.

Сè додека не се воспостави систем – и инфраструктурен и културолошки – возењето велосипед во Скопје ќе остане помеѓу задоволство и ризик. И токму тука е дилемата: дали вреди да се качиш на две тркала… или да останеш заробен во автомобилските колони?

Б.З.М.