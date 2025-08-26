„Keurig Dr Pepper“ го купува сопственикот на кафето „Jacobs“ за речиси 17 милијарди евра

„Keurig Dr Pepper“ се согласи да го купи „JDE Peet’s NV“ за 15,7 милијарди евра (18,4 милијарди долари) за да го зајакне својот бизнис со кафе, кој се соочува со тешкотии, објави „Bloomberg“.

Американската компанија ќе плати 31,85 евра по акција во готово за холандската компанија, што е премија од 20 проценти во однос на цената на затворање на 22-ри август. „Keurig Dr Pepper“ планира да ги оддели своите оддели за кафе и пијалоци во две независни компании котирани на берзата во САД откако ќе се затвори договорот.

Продажбата на кафе на „Keurig Dr Pepper“ во САД беше приближно непроменета во вториот квартал, при што повисоките цени за „K-Cups“ беа компензирани со пониските испораки и на капсули за еднократна употреба и на апарати за кафе. Бизнисот се соочи со зголемена конкуренција од спојувањето во 2018-та година помеѓу „Keurig“, познат по своите капсули за еднократна употреба, и производителот на сода пијалаци „Dr Pepper“.

Во јули, компанијата изјави дека очекува нејзиниот бизнис со кафе да остане под притисок до крајот на 2025-та година, делумно поради инфлацијата и царините.

Во меѓувреме, „JDE Peet’s“ ги надмина своите прогнози за органски приходи за првата половина од годината со повеќе од 50 брендови кафе и чај низ целиот свет, вклучувајќи ги „L’OR“, „Peet’s“ и „Jacobs“, и ја зголеми својата прогноза за целата година. Новиот извршен директор Рафаел Оливеира ја преиспита стратегијата на производителот на кафе откако зголемувањето на цените на зеленото кафе во последните години ги намали маржите.

Консолидацијата меѓу компаниите за храна и пијалоци се забрзува, бидејќи бизнисите се справуваат со променливите преференции на потрошувачите, инфлацијата и зголемените цени на суровините. Фјучерсите за кафе се зголемија во текот на изминатата година поради неповолните временски услови што влијаеја на снабдувањето во клучните региони за раст.

„Со комплементарната комбинација на ‘Keurig и JDE Peet’s’, имаме единствена можност да создадеме глобален гигант за кафе“, рече извршниот директор на „Keurig Dr Pepper“, Тим Кофер.

„JAB Holdings“, инвестициска фирма која управува со средствата на семејството милијардер Рајман, го создаде „JDE Peet’s“ преку серија аквизиции за да се натпреварува со глобалниот лидер во кафето „Nestle“. „JAB“ и некои раководители на „JDE Peet’s“ се обврзаа да ги понудат своите акции, што претставува 69% од акциите со право на глас на холандската компанија.

„JAB“, исто така, го организираше аквизицијата на „Dr Pepper“ од страна на „Keurig“ пред седум години. Фирмата оттогаш го намали својот удел во компанијата, но сè уште поседува околу 4,4% од акциите во оптек, според податоците собрани од „Bloomberg“.

„Keurig Dr Pepper“ инвестираше во други категории на пијалоци додека кафето се бори. Во октомври, компанијата се согласи да го купи производителот на енергетски пијалоци „Ghost“ за повеќе од 1 милијарда долари.

Други брендови во сопственост на компанијата со седиште во Бурлингтон, Масачусетс, се „Snapple“, „Yoo-Hoo“ и „Hawaiian Punch“.

Акциите на „Keurig Dr Pepper“ паднаа за околу 1,5% во 12-те месеци до 22-ри август, додека индексот S&P 500 порасна за 16%. Компанијата имаше пазарна вредност од околу 48 милијарди долари пред да биде објавен договорот, откако „Wall Street Journal“ и „Bloomberg News“ го објавија договорот во текот на викендот. Акциите на „JDE Peet“ пораснаа за околу 27% во истиот период.

Се очекува договорот да се затвори во првата половина од 2026-та година.