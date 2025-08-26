САД може да воведат повеќе тарифи за земјите со дигитални даноци

Претседателот на САД, Доналд Трамп, им се закани на земјите со дигитални даноци со „понатамошни дополнителни тарифи“ за нивните стоки доколку не го поништат законодавството, објави „Reuters“.

Извори запознаени со ова прашање претходно изјавија дека администрацијата на Трамп размислува за воведување санкции врз Европската Унија или врз претставниците на земјите-членки одговорни за спроведување на значајниот Закон за дигитални услуги на блокот.

Многу земји, особено во Европа, воведуваат даноци врз приходите од продажба на давателите на дигитални услуги, вклучувајќи ги „Google“ на „Alphabet“, „Meta“ на „Facebook“, „Apple“ и „Amazon“. Проблемот е долгогодишна трговска болна точка за неколку американски администрации.

„Со ова ги известувам сите земји што воведуваат дигитални даноци, закони, правила и прописи дека доколку овие дискриминаторски дејствија не се отстранат, јас, како претседател на Соединетите Американски Држави, ќе воведам значителни дополнителни тарифи врз нивниот извоз во Соединетите Американски Држави и ќе воведам ограничувања врз извозот на нашата високо заштитена технологија и чипови“, рече Трамп во објава на својот профил на социјалните мрежи.

Во него, тој тврдеше дека законодавството е „наменето да му наштети или да дискриминира американската технологија“ и дека им дава предност на компаниите од технолошкиот ривал на САД, Кина.

Трамп претходно се закани дека ќе воведе царини за земји како Канада и Франција поради разликите поврзани со даноците за дигитални услуги.

Во февруари, американскиот претседател му наложи на својот секретар за трговија повторно да ги отвори истрагите за воведување царини за увоз од земји што ги оданочуваат дигиталните услуги на американските технолошки компании.