4 видови појадок што ги нарушуваат хормоните и го поттикнуваат дебелеењето

Појадокот се смета за најважен оброк во денот, но не сите утрински јадења се подеднакво корисни за здравјето. Популарните слатки опции можат да предизвикаат нагло зголемување на шеќерот во крвта, да го нарушат хормоналниот баланс и значително да го комплицираат одржувањето на здрава телесна тежина.

Од навидум безопасни житарки до слатки колачи, омилените утрински закуски понекогаш прават повеќе штета отколку корист. Експертите ги истакнуваат вообичаените слатки јадења што можат негативно да влијаат на хормоните и да го поттикнат зголемувањето на телесната тежина, пишува „SheFinds“.

Крофни

Меката текстура и слатката глазура ги прават крофните омилен десерт, но тие претставуваат двоен удар за здравјето поради рафинираните јаглехидрати и транс мастите, особено затоа што често се пржат во нездрави масла. Таквиот состав, во комбинација со процесот на пржење, создава идеални услови за здравствени проблеми. Преполни со рафиниран шеќер и нездрави масти, крофните предизвикуваат ненадејни скокови на шеќерот во крвта и инсулинот, што директно го нарушува хормоналниот баланс.

Нутриционистката Лиса Ричардс наведува дека „крофните се богати со рафинирани шеќери, нездрави масти и преработени состојки. Тие обично се прават со рафинирано пченично брашно и се полни со додадени шеќери, што предизвикува брзо зголемување на нивото на гликоза во крвта кога се консумираат. Ненадејниот скок на шеќерот во крвта предизвикува соодветен пораст на инсулинот за регулирање на нивото на шеќер во крвта, што може да биде штетно за телото на долг рок и да доведе до инсулинска резистенција“.

За поздрава алтернатива, разгледајте мафини од цело зрно засладени со природни засладувачи како мед или јаворов сируп, и прелиени со овошје, јаткасти плодови или семки. Овој оброк обезбедува повеќе влакна и хранливи материи.

Слатки житарки

Поради нивната практичност и разновидност на вкусови, житарките станаа основна состојка во утринските рутини на многу семејства. Иако може да изгледаат како брз и здрав начин да се започне денот, важно е да се знае дека многу видови можат да придонесат за зголемување на телесната тежина и други здравствени проблеми, како што се бавниот метаболизам и инсулинската резистенција. Како крофните, повеќето комерцијални житарки предизвикуваат брзи скокови на шеќерот во крвта и инсулинот.

„Житарките често се многу богати со шеќер и со малку растителни влакна, што значи дека брзо минуваат низ вашиот дигестивен систем. Влакната ве држат сити подолго време, што помага во контролата на внесот на храна и спречување на зголемување на телесната тежина. Тие исто така го забавуваат варењето, што значи побавно ослободување на енергија во вашиот крвоток во текот на денот“, вели регистрираниот диететичар Дестини Муди.

Поздрави алтернативи вклучуваат варена овесна каша, грчки јогурт или пудинг од семе од чиа. Овие намирници се богати со растителни влакна и протеини, а можете да ги надополните со свежо овошје, јаткасти плодови, семки или малку мед за природна сладост.

Овошен јогурт

Иако често се рекламираат како „со малку маснотии“ или „здрави“, овошните јогурти купени од продавница често содржат исто толку шеќер колку и просечниот десерт. Високиот внес на шеќер може да го наруши вашиот метаболизам рано наутро, предизвикувајќи скокови на инсулин и последователни хормонални нерамнотежи.

Нутриционистката и здравствен тренер Меган Гринвуд објаснува: „Овошните јогурти често содржат многу додадени шеќери, што може да придонесе за акумулација на висцерални масти. Тие исто така можат да имаат помалку протеини и здрави масти од обичните јогурти, што може да ги направи помалку заситувачки и со поголема веројатност да доведат до прејадување“.

Чоколаден кроасан

Иако се неверојатно вкусни, чоколадните кроасани најчесто се прават со рафинирано бело брашно. Овој состав доведува до нагло зголемување на шеќерот во крвта, ги поттикнува воспалителните процеси во телото и придонесува за зголемување на телесната тежина на долг рок.

„Комбинацијата од шеќер и рафинирани јаглехидрати доведува до брзо варење и апсорпција, предизвикувајќи брзо зголемување на нивото на шеќер во крвта и инсулин. Ова може да резултира со зголемено складирање на масти и поголем ризик од воспаление. Транс мастите што често се наоѓаат во овие печива дополнително го влошуваат воспалението и негативно влијаат на здравјето на срцето“, заклучува диететичарката и нутриционистка Јохана Ангман.