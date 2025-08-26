Електричните автомобили во Европа се до 162% поскапи отколку во Кина – причини и последици

Електричните автомобили во Германија се многу скапи, додека во Кина ситуацијата е сосема поинаква. Разликата во цената е дури неверојатни 162%!

Постојат многу причини – од царински давачки на ЕУ, до пазарни стратегии, до пониски трошоци за производство во Кина.

Од друга страна, моделот „Volkswagen ID.3“ започнува од 28.008 евра во Европа, додека во Кина се нуди од 15.301 евра.

Драстичните разлики во цените се исто така кај другите модели:

– „BYD Dolphin“ – 162% поскап во Германија

– „BYD Atto 3“ – 147% поскап

– „MG 4“ – 103% поскап

– „VW ID.4“ – 101% поскап

– „Tesla Model 3“ – 38% поскап

Главната причина за високите цени во Европа се царинските давачки и прилагодувањето на пазарот, но и скапите трошоци за производство.

Во Кина, батериите и целото производство се многу поевтини, а производителите уживаат и државна поддршка. Во Кина моментално беснее вистинска ценовна војна меѓу производителите на електрични возила. Целта не е да се оствари голем профит, туку да се освои пазарот и да се продадат што е можно повеќе автомобили, пишува „autobild.de“.

Примерот на брендот „Porsche“ покажува какви се последиците кога цените не се прилагодени. Нивниот „Taycan“ во Кина чини дури 10.750 евра повеќе отколку во Германија. Резултатот: пад на продажбата на „Porsche“ во Кина.

Доколку ЕУ еден ден ги ублажи царините, електричните автомобили од Кина би можеле да станат многу попристапни во Европа, што би ги воодушевило клиентите, но сериозно би ги потресло германските производители кои веќе се борат со високи трошоци и слаба побарувачка.