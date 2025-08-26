Никогаш не ги пишувајте овие пет фрази во „Google“

Иако повеќето корисници без двоумење им веруваат на интернет пребарувачите, експертите предупредуваат дека одредени пребарувања во „Google“ можат да доведат до сериозни безбедносни проблеми.

Некои резултати од пребарувањето кријат злонамерни програми, лажни услуги и измами што можат да ја загрозат приватноста, финансиите, па дури и самиот оперативен систем.

Еве ги фразите што е најдобро да се избегнуваат:

1. „Free download“ + име на популарна програма

Навидум безопасни пребарувања честопати водат до страници со скриен малициозен софтвер, преку кој хакерите можат да добијат лични информации или лозинки.

2. Симптоми на болест + „лекови без рецепт“

Ваквите комбинации обично завршуваат на форуми и непроверени страници. Покрај неточните совети, ова често се платформи што собираат чувствителни информации за корисниците.

3. „Deep web links“ или „страници на темна мрежа“

Темната страна на интернетот е полна со нелегална содржина, а посетата на такви страници може да резултира со инфицирање на вашиот компјутер со ransomware или други форми на сајбер напад.

4. „Crack“ или „keygen“ за софтвер

Иако ветуваат „бесплатно“ користење на програмата, ваквите алатки најчесто содржат тројанци кои овозможуваат целосна контрола врз уредот. Штетата може да биде огромна, а последиците долготрајни.

5. Име на лицето + „password“ или „zip“

Ваквите пребарувања често водат до страници каде што се продаваат или споделуваат украдени податоци. Самото посетување на вакви врски може да го поврзе корисникот со криминални мрежи.

Како да останете безбедни?

Експертите советуваат преземање софтвер само од официјални веб-страници и барање здравствени совети од релевантни и сигурни извори.

Секое истражување на интернет носи ризици, но тие можат да се минимизираат ако корисникот е внимателен и избегнува сомнителни комбинации на пребарување.