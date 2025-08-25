„UniCredit“ го зголемува уделот со право на глас во „Commerzbank“ на 26%

„UniCredit“ во понеделник соопшти дека ги зголемил своите права на глас во „Commerzbank“ на околу 26% откако конвертирал повеќе деривати (опции) во вистински акции. Ова ја зајакнува позицијата на италијанската банка како најголем акционер во „Commerzbank“.

„UniCredit“ додаде дека преостанатите деривати ќе бидат конвертирани во акции во соодветно време, со што нејзиниот вкупен удел со право на глас во германската банка ќе достигне околу 29%.

„UniCredit“, втората по големина банка во Италија, стана најголем акционер во германскиот заемодавач пред една година. Финансиската институција се соочи со силен германски отпор кон плановите за целосно преземање на „Commerzbank“. Во јули, уделот на италијанскиот заемодавач достигна 20% преку конверзија на деривати што претставуваат околу 10% од капиталот на германската банка.

„UniCredit“, која претходно оваа година доби одобрение од Европската централна банка (ЕЦБ) да стекне 29,9% удел во „Commerzbank“, во понеделник изјави дека во моментов нема намера да бара застапеност во одборот. Банката изјави дека инвестицијата оди подалеку од нашите финансиски перформанси, создавајќи значајна вредност за акционерите на „UniCredit“, додавајќи дека вкупната вредност на инвестицијата е зголемена.

Банката изјави дека вкупното влијание на CET1 врз 29% од гласачкиот удел се зголемило на околу 145 базични поени од претходно објавените 110 базични поени поради повисоката цена на акциите и контекстуалното реструктуирање на хеџирањето на дериватите за јака за да се намали идната нестабилност на добивката и загубата.

„Повратот на инвестицијата е потврден на околу 20%“, соопшти банката.