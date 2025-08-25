Зошто економијата на Шпанија е многу подобра од остатокот од Европа?

Економскиот бум на Шпанија го надминува оној на нејзините европски соседи, а туризмот, странските инвестиции и имиграцијата придонесуваат за растот, објавува „CNBC“.

Јужноевропската земја продолжува да ја предводи еврозоната по раст, со прогноза за годишен бруто домашен производ (БДП) да порасне за 2,5% оваа година, додека економиите на Франција, Германија и Италија веројатно ќе пораснат за 0,6%, 0% и 0,7%, соодветно.

БДП на Шпанија ги надмина очекувањата во вториот квартал, зголемувајќи се за 0,7%, над прогнозата од 0,6% од економистите во анкетата на „Reuters“. Растот беше исто така повисок отколку во претходните три месеци, кој се стабилизираше на 0,6%, според податоците од Шпанскиот институт за статистика (INE).

„Втора година по ред, ние ќе бидеме најсилната економија во однос на растот на БДП“, изјави шпанскиот министер за финансии Карлос Куерпо за „CNBC“ во април.

„Шпанија е одличен исклучок во однос на растот. Исто така, таа е одлично место за инвестирање“, додаде тој.

Успехот на шпанската економија се темели на високата потрошувачка и инвестиции, како и на туризмот, европските фондови од следната генерација и имиграцијата.

„Не станува збор само за туризмот, туку и за услугите што не се поврзани со туризмот. Нашиот извоз на услуги за компании од областа на информатичката технологија, сметководството и финансиите е поголем од нашиот извоз во туризмот – 100 милијарди евра во споредба со 94,95 милијарди евра во туризмот. Значи, ова е елемент на модернизацијата на шпанската економија“, рече Куерпо.

И покрај овој економски раст, Шпанија се соочува со голем број предизвици, како што се одржувањето на платите во согласност со растечките трошоци за живот, климатските промени, сè пофрагментираната политичка сцена и фактот дека земјата има највисока стапка на невработеност кај младите во Европската унија (ЕУ).

Бум на имиграцијата и туризмот

Сепак, туризмот во Шпанија сочинува околу 12% од БДП на земјата, имајќи корист од закрепнувањето од пандемијата Ковид-19 и пониските цени во споредба со другите западноевропски земји.

Успехот на секторот предизвика реакција од локалните заедници поради приливот на луѓе што ги посетуваат историските и популарните атракции, особено во текот на летните месеци. Минатиот јуни, демонстрантите во Барселона беа видени како прскаат туристи со водни пиштоли и извикуваат „Туристи, одете си дома“.

Секторот може да смета и на својата растечка работна сила од речиси 3 милиони луѓе до 2024-та година, што е зголемување од 9,7% во споредба со 2023-та година.

Создавањето работни места е исто така поткрепено од високата имиграција. Додека другите европски земји ги затвораат своите граници, Шпанија планира да прими речиси еден милион мигранти во текот на следните три години преку програми за работни визи и издавање дозволи за престој на недокументирани работници.

„90% од зголемувањето на работната сила од 2021-ва година се должи на имиграцијата“, изјави за „CNBC“ Мигел Кардосо, главен економист во „BBVA Research“.

„Ова овозможува проширување на секторот за услуги. Ги одржува компаниите релативно конкурентни во однос на ограничувањето на зголемувањето на трошоците за работна сила и овозможува, на пример, цените на услугите да останат релативно ограничени во средина на забрзана инфлација“, рече тој.

Минатата година, повеќето од луѓето што мигрираа во Шпанија беа од Колумбија, Венецуела и Мароко.

„Латиноамериканските економии, од кои некои не се релативно добри, се фактор што ја поттикнува миграцијата. Исто така, постои и фактот дека имиграцијата во Соединетите Држави стана потешка и затоа луѓето бараат алтернативи“, додаде Кардосо.

Шпанската економија е поддржана и од планот за закрепнување и инвестиции „Следна генерација на ЕУ“ на ЕУ, кој ѝ обезбеди на земјата 163 милијарди евра во грантови и заеми. Таа е втор најголем корисник на оваа кампања за закрепнување од пандемијата по Италија.

Шпанската економија ја чувствува поддршката од европските фондови. Графикон: „Bloomberg“

70% од грантовите – 55 милијарди евра – веќе се распределени.

„Ова беше програма што беше создадена делумно за да помогне во закрепнувањето по пандемијата. Затоа владата им даде приоритет на инвестициските проекти што веќе беа планирани и затоа имаат релативно низок мултипликативен ефект во економијата“, рече Кардосо.

Сепак, шпанската влада има за цел да ги користи овие средства во сектори како што се извозот на услуги кои не се поврзани со туризмот, вклучувајќи ги и обновливите извори на енергија (ОИЕ).

Ниски трошоци за енергија

Откако инвестираше во зелена енергија, Шпанија уживаше во ниски трошоци за енергија и беше помалку погодена од европската енергетска криза што следеше по руската инвазија на Украина во 2022-ра година.

„Зголемувањето на уделот на обновливите извори на енергија во енергетскиот микс во последните пет до шест години доведе до пад од 40% на големопродажните цени на електричната енергија“, рече Карлос Куерпо.

Ниските трошоци за производство се привлечен критериум за компаниите, особено за странските инвеститори кои исто така го снабдуваат секторот.

Компанијата за фотоволтаични тракери „Arctech“, основана во Кина во 2009-та година, го отвори своето европско седиште во Мадрид во 2024 година. Фотоволтаичните ќелии ја претвораат сончевата светлина директно во електрична енергија. Тоа е брзорастечки обновлив извор на енергија што би можел да доведе до пониски трошоци за електрична енергија.

„Шпанија е веројатно местото во Европа каде што се имплементирани најмногу фотоволтаични проекти“, изјави за „CNBC“ генералниот менаџер на „Arctech“ за пазарите на ЕУ и Северна Америка, Педро Магаљанес.

Компанијата веќе има 17 филијали надвор од Кина и планира да се прошири во Источна Европа, како и да се диверзифицира во решенија за складирање.

Како и „Arctech“, многу други странски компании планираат да ги искористат ниските трошоци за енергија во земјата. Странските директни инвестиции во Шпанија се исто така на високо ниво, при што земјата е рангирана на четвртото место меѓу најатрактивните земји во ЕУ за инвеститорите. Само Кина објави дека ќе инвестира до 11 милијарди евра во Шпанија до 2025-та година, подготвувајќи се за рекордни 33 нови проекти во земјата.

„Кога ќе погледнеме од каде доаѓаат овие инвестиции, најголемиот инвеститор во Шпанија се Соединетите Американски Држави. Но, ние привлекуваме инвестиции и од други делови на светот, вклучително и од Кина, во специфични сектори поврзани со обновливи извори на енергија, како и одржлива мобилност, и ова, се разбира, е секогаш дел од нашата агенда за економска безбедност“, рече Куерпо.