Новиот „Audi RS3“ ќе биде досега најмоќниот хот-хеч

Германскиот производител „Audi“ подготвува специјална верзија на патеката на хечбекот „RS3“ со петцилиндричен мотор. Моделот ќе го означи крајот на производството на овој мотор, наметнат од новите еколошки стандарди на ЕУ што стапуваат на сила во 2026-та година.

Прототип на хот-хечбекот веќе е забележан на патеката Нирбургринг. Автомобилот доби агресивен аеродинамичен комплет за каросерија со нов сплитер и зголемен спојлер. Инсталирани се и надградени сопирачки со сини челусти, што алудира на подобрени перформанси.

Според „Autocar“, моторот ќе развива поголема моќност од „RS3 Performance Edition“ (401 ks). Целта на „Audi“ е да го внесе моделот во сегментот на најмоќните бензински хот-хеч возила, престигнувајќи го „Mercedes-AMG A45 S“ со своите 421 ks.

За „Audi RS3“, оваа серија ќе биде аналог на ограниченото „TT RS Iconic Edition“ од 2022-ра година. Со лансирањето на стандардот „Euro 7“, петцилиндричната единица ќе го напушти пазарот, а понатамошниот развој на линијата „RS“ веројатно ќе биде поврзан со 4-цилиндрични турбо мотори или електрификација.

