Еден симптом во устата може да биде знак за рак

Експертите предупредуваат дека одреден проблем во усната шуплина, ако трае подолго од три недели, не треба да се игнорира и најдобро е да се провери кај лекар. Повеќето промени во устата исчезнуваат сами од себе во рок од две недели, но кога перзистираат, можат да укажуваат на посериозна состојба.

„Афтите се многу чести и ретко се знак за нешто сериозно, но перзистентните рани кои не исчезнале во рок од три недели треба да се проверат. Ова може да го направи лекар или стоматолог“, објаснува онкологот д-р Јиржи Кубес.

Тој додава дека грутките во устата и вратот кои не исчезнуваат, болката, тешкотиите со голтањето, необјаснетото губење на тежината, засипнатоста и црвените или белите дамки во устата се исто така можни знаци на рак на усната шуплина.

Д-р Кубес советува редовни орални прегледи: „Внатрешноста на устата треба да изгледа розова и здрава. Погледнете го јазикот, усните и обрнете внимание на грутките или промените во бојата. Овие симптоми може да имаат други причини, но секогаш е најдобро да се проверат.“

Тој особено ги предупредува пушачите бидејќи тие се изложени на поголем ризик.

„Само во Велика Британија, минатата година беа дијагностицирани повеќе од 10.800 случаи на рак на усната шуплина, при што починаа 3.637 лица. Третманот може да вклучува хирургија, хемотерапија и радиотерапија“, заклучи д-р Кубес.