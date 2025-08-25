Морската вода е многу добра за здравјето: Еве што е особено засегнато

Престојот на море е многу здрав и за децата и за возрасните, но многу придобивки од морската вода не се доволно истакнати.

Одењето на море е радост и за децата и за возрасните, за многумина, пред сè, затоа што значи одмор од секојдневните обврски и брзањето наоколу.

Покрај тоа, многу луѓе сакаат да останат на море поради различната клима и околина, а тоа секако има придобивки за здравјето, особено менталното.

Исто така, морската вода е многу здрава, иако не се често истакнати сите придобивки што ги има.

„Морската вода е толку здрава, има сол, а таквата концентрација на сол не дозволува развој на бактерии. Исто така, има јод и други минерални супстанции“, рече д-р Вера Станковиќ, додавајќи кои се другите предности на живеењето покрај море.

Како влијае престојот на море врз нашето здравје?

„Аероионите над самата морска вода не се споменуваат често, а има повеќе од 5.000 аероиони кои се позитивни за нашето здравје, за ендокриниот систем, за желудникот, како и за менталното здравје. Затоа ако детето голтне вода, тоа не е страшно, таа ќе се прочисти, добра е и за имунитетот, а децата можат поретко да добиваат инфекции во текот на зимскиот период“, изјави таа.

Таа истакна дека секогаш е подобро децата да пливаат повеќе во морска вода отколку во базени, особено затоа што знаеме во странство кои закони важат и како таа се прочистува.