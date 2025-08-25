Горчливата вистина за животот во САД – „Мојата плата е 55.000 долари“

На Reddit започна дискусија за тоа колку е тешко за балканец да се пресели во Соединетите Американски Држави.

Темата предизвика голем интерес и голем број лични сведоштва, а заедничкиот заклучок на повеќето коментатори е дека одењето „преку барата“ не е ниту толку едноставно ниту профитабилно како што често се мисли.

Еден корисник, кој е роден во Њу Џерси и живее во Хрватска во последните четири години, напиша:

– Вистина е дека платата е поголема во Америка. Но, секој трошок е поголем. Киријата е најмалку 2.000 долари месечно, без комуналии. Храната 550 долари месечно, а сега и повеќе. Мора да имате автомобил, а трошоците се околу 600 долари месечно. На крајот, со плата од 55.000 долари годишно едвај можев да заштедам 50 долари месечно.

Друг корисник коментираше слично: „Платите се повисоки, но тоа не значи дека имате 3-4 пати поголема куповна моќ. Во САД, би требало да заработувам 60 проценти повеќе за ист стандард, а не го вклучив здравственото осигурување. Всушност, би требало да заработувам барем двојно повеќе.“

Други предупредија дека самата администрација и секојдневниот живот можат да бидат исцрпувачки. „Мора сами да поднесувате даноци, плаќате многу повеќе за здравствена заштита, автомобилот е задолжителен, инфраструктурата е лоша, законите се разликуваат од земја до земја. Освен ако не планирате веднаш да станете милионер, не вреди“, тврди еден коментатор.

Правната постапка за преселување е исто така исклучително тешка.

– Имате неколку начини да стигнете таму, но секој од нив е долготрајна и скапа постапка. Ако сте во ИТ или здравствена заштита, можете да пробате преку компании, но во спротивно е речиси невозможно. ESTA е само за туризам, а нелегалната работа завршува со забрана за влез. Постои лотарија за зелена карта, студентски визи, програми за ау-пер или брак со Американка, но сето тоа е долг и макотрпен процес – објаснува корисник кој моментално поминува низ постапката за повторно обединување со партнер.

Некои пак беа уште подиректни:

– САД се земја од третиот свет, не одете таму, напиша еден член на форумот, додека друг додаде:

– Во Америка, платите се повисоки затоа што добиваат бруто, но кога плаќаат сè, остануваат со исто или помалку. Еден здравствен проблем може да ве банкротира.

Имаше и такви кои ги нагласуваа културните и емоционалните разлики. „Ако не ви недостига домот и можете да замислите дека тоа е вашиот нов дом, тогаш е лесно. Каде и да одам, само мислам дека едвај чекам да се вратам“, призна еден балканец.

Друг, од друга страна, тврди дека ментално се прилагодил подобро на САД: „Ми се допаѓа нивниот ентузијазам, повеќе припаѓам таму отколку дома, но ќе чекам до 2036 година за мојата зелена карта.“