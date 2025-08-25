Канада сепак се откажува – Го повлече својот договор со САД

Канада ги елиминира одмаздничките тарифи за да одговара на американските царински ослободувања за стоки опфатени со трговски договор меѓу САД, Мексико и Канада, објави премиерот Марк Карни.

Карни рече дека Канада ќе направи исклучок што САД го имаат за канадските стоки според договорот за слободна трговија од 2020 година, кој го штити огромното мнозинство стоки од високите тарифи.

– Канада моментално го има најдобриот трговски договор со САД. Иако е различен од претходниот, сепак е подобар од договорите со други земји – рече Карни.

Карни и американскиот претседател Доналд Трамп разговараа по телефон во четвртокот, а Карни се сретна со својот кабинет пред да го објави соопштението. „Имавме многу добар разговор“, рече Трамп.

– Јас се борам за САД, а Канада и Мексико презедоа голем дел од нашите работни места во текот на годините – рече Трамп.

Овој потег е наменет за ресетирање на трговските преговори меѓу двете земји. USMCA е на преглед во 2026 година, а Карни го нарече трговскиот договор единствена предност за Канада во време кога е јасно дека САД наплаќаат за пристап до својот пазар.

Карни рече дека посветеноста на САД кон суштината на USMCA значи дека просечната царинска стапка на САД за канадските стоки останува една од најниските и дека над 85 проценти од трговијата меѓу Канада и САД останува без царина. Канадските и мексиканските компании можат да бараат преференцијален третман според USMCA. Поранешниот премиер Џастин Трудо, првично воведе одмазднички царини како одговор на американските царини, но пред да се спроведат американските царини, администрацијата на Трамп ги ослободи стоките опфатени со договорот за слободна трговија.