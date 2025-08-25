Политичките несогласувања влијаат врз креирањето на монетарната политика на САД

Овогодинешниот состанок на Федералните резерви во Џексон Хоул во Rocky Mountains беше доста напнат и јасно стави до знаење колку е тежок патот пред американската централна банка.

Во петокот, претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел, во својот воведен говор сигнализираше дека американската централна банка се движи кон намалување на каматните стапки уште на следниот состанок за монетарната политика во септември. Сепак, постојат јасни поделби меѓу креаторите на монетарната политика околу тоа дали ова е вистинскиот потег. Самиот Пауел забележа дека економијата ги ставила претставниците на Федералните резерви во „предизвикувачка ситуација“.

Креаторите на политиките се соочуваат со инфлација која останува над нивната цел од 2,0 проценти – и расте – додека пазарот на трудот во САД покажува знаци на слабост. Таа вознемирувачка реалност, која ја влече политиката во спротивни насоки, е дополнително влошена од високиот степен на неизвесност за тоа како овие фактори ќе се развиваат во наредните месеци.

Конференцијата, исто така, ги истакна политичките притисоци што се оптоваруваат со Федералните резерви. Се очекува тие да растат во наредните месеци, бидејќи американскиот претседател Доналд Трамп се обидува да остави свој белег на институција која е можеби најистакната од оние што досега ги избегнаа неговите обиди за реорганизација, пишува Блумберг.

Додека Пауел го држеше својот говор, Трамп рече дека ќе ја отпушти една од гувернерките на ФЕД, Лиза Кук, ако таа не поднесе оставка поради неодамнешните обвинувања за измама со хипотеки. Тоа е најновиот обид на администрацијата да изврши притисок врз ФЕД од повеќе агли, бидејќи Трамп неуморно се залага за пониски каматни стапки.

Пауел, во она што веројатно беше неговиот последен говор во Џексон Хоул како претседател на ФЕД, ги изложи матните сигнали што доаѓаат од економијата.

Иако влијанието на царините врз цените сега е видливо, остануваат прашањата дали тоа ќе ја разгори инфлацијата на потраен начин, рече тој. Тој ја нарече моменталната состојба на пазарот на трудот – со пад и на побарувачката и на понудата на работници – „интересна“.

Дури и со таа неизвесност, Пауел ја отвори вратата за намалување на стапката на состанокот на ФЕД на 16-17 септември, иако сигналот не беше толку јасен како на минатогодишната конференција. Потоа пазарот на трудот се влоши, но загриженоста за инфлацијата се намали, а многу креатори на политики ја споделија желбата за наскоро намалување. Овој пат поддршката не е ни приближно толку силна.

Неодамнешните податоци покажуваат дека инфлацијата се задржала над целта на ФЕД од 2,0 проценти, а некои индикатори сугерираат дека ценовните притисоци се прелеваат врз производите и услугите кои не се директно засегнати од царините. Во меѓувреме, додека вработувањето значително се забави во текот на летото, другите индикатори на пазарот на трудот, како што е ниската стапка на невработеност, создаваат постабилна слика.

Без многу јасност за тоа како ќе се одвива економијата, несогласувањата за тоа како да се продолжи, веќе тлеат меѓу носителите на одлуки. Двајца гувернери веќе гласаа против тоа на состанокот на ФЕД во јули, кога стапките не беа намалени. Ако намалувањето се случи во септември, други би можеле да гласаат против него од спротивна причина.

Политичките несогласувања би можеле да растат во наредните месеци, бидејќи Трамп именува нови функционери за пополнување на празните позиции во ФЕД, а мандатот на Пауел како претседател истекува во мај.

Несогласувањето доаѓа во време кога централната банка се соочува со интензивен надзор од Белата куќа. Темата се појави во разговорите со кафе, за време на оброците и помеѓу сесиите на конференцијата, објави Блумберг, дури и ако не се дискутираше многу отворено за време на официјалниот дел од конференцијата.

Карен Динан, професорка по економија на Универзитетот Харвард и честа учесничка на конференцијата, рече дека не е изненадена што централните банкари не сакаа да влезат во дискусии за политиките. Сепак, таа изјави дека конференцијата е пример за тоа како треба да се пристапи кон големите економски прашања.

„Оваа година, особено е значајно што имаме серија трудови засновани на добра економија, изработени од истакнати експерти“, рече Дејнан. „Ова не се проблеми што можат да се решат со потпирање на интуиција или разговор во тесен круг луѓе околу вас – навистина ви е потребна ваква експертиза.“

Едно прашање што доби помалку внимание беше новиот документ што Пауел го претстави во својот говор. Насоките што ќе ги водат креаторите на политиките во постигнувањето на целите за инфлација и вработување се резултат на повеќемесечен преглед на претходната рамка, воведена во 2020 година. Новата стратегија го отстранува делот што беше тесно фокусиран на предизвикот пред пандемијата на постојано ниска инфлација.

Тоа е враќање кон основите и ја позиционира Федералната резервна комисија појасно да се фокусира на својот мандат за максимална вработеност и стабилни цени, рече Керолин Пфлугер, вонреден професор на Факултетот за јавна политика Харис при Универзитетот во Чикаго.

Во своите забелешки, Пауел нагласи дека неговата работа е инфлацијата и невработеноста, а тоа може да се постигне само во рамките на независна Федерална резервна комисија.

Тоа ценење стана очигледно кога Пауел доби овации од присутните економисти и креатори на политики од целиот свет – не за прв пат оваа година.

За нив, независноста на Федералните резерви не е само прашање на принцип, туку и на практичност, бидејќи одлуките донесени во Вашингтон неизбежно имаат последици што се шират далеку надвор од границите на Соединетите Американски Држави.

Еврото доби 1 процент во однос на доларот во текот на викендот по забелешките на Пауел, зголемувајќи ги ризиците за пад на инфлацијата во еврозоната, која веќе се прогнозира на само 1,6 проценти следната година. „Ако има побавен раст во САД, тоа веројатно ќе значи побавен раст за нив, со оглед на големината на американската економија“, рече Морис Обстфелд, виш соработник во Институтот за меѓународна економија Петерсон и поранешен главен економист на ММФ, осврнувајќи се на еврозоната.