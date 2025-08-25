25 август, 2025
ПочетнаЕКОНОМИЈАЧардак, тавче-гравче и поглед кон Скопје – магијата на „Македонско село“
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

Чардак, тавче-гравче и поглед кон Скопје – магијата на „Македонско село“

10

Само десетина минути возење од центарот на Скопје, а чувството е како да сте заминале неколку децении наназад.

     Добивајте вести на Viber     

На патот што се искачува над манастирот „Свети Пантелејмон“ сега повторно ве пречекува „Македонско село“ – место што изгледа како филмска сцена од некоја стара македонска приказна.

Камените куќички со дрвени чардаци и калдрмата што крцка под нозете создаваат впечаток дека сте во вистинско село, само што овојпат сте на падините на Водно.

Комплексот е осмислен како етно-атракција, но не изгледа како музеј во кој не смеете да допрете ништо. Напротив – просторот е жив, полн со посетители, со мирис на скара што се шири од кујната и со семејства кои го користат секој агол за фотографија или за одмор на чардак.

За многумина ова е совршена викенд дестинација: децата безбедно трчаат низ дворот, а возрасните се задржуваат на терасите со поглед кон градот.

Туристите пак, тука набрзина ја откриваат македонската култура на едно место – архитектура, амбиент и трпеза.

Ресторанот е само продолжение на целата приказна. Менито е составено од традиционални јадења, едноставно сервирани, како да сте дошле на гости кај некого во село – салата со свеж зеленчук, скара на жар или тавче-гравче со селска лепиња.

А цените? За еден просечен ручек со салата, главно јадење и пијалак, ќе потрошите приближно колку и во подобар скопски ресторан – околу 700 до 800 денари по лице.

Со десерт и чаша вино, бројката лесно се качува до 1.000, а семејство од четворица ќе заврши со сметка од 3.000 до 4.000 денари, зависно од изборот.

Иако не е најевтиното место во градот, многумина велат дека вреди – токму поради спојот на традицијата и мирот што го нуди ова мало „село“ над Скопје.

Б.З.М.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025