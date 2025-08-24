Грците се откажуваат од одморите во сопствената земја

Поради растечките трошоци за живот и стагнацијата, Грците годинава се откажаа од традиционалните августовски островски одмори, додека туризмот продолжува да цвета за странските посетители.

Според Тасос Пападопулос, кој продава билети за ферибот од Пиреја до островите во Саронскиот Залив до Егина, сè помалку Грци избираат да ги посетат грчките острови.

– Минатата година, редовите беа многу подолги. Луѓето се чини дека повеќе не патуваат. За време на викендите, сообраќајот е подолг, но, според мене, продажбата на билети се намали за 50 проценти – вели тој за Гардијан.

Саронските острови се популарни токму поради нивната близина до Атина, а Егина привлече повеќе од 2 милиони посетители во 2024 година. Причината за ова се билетите за ферибот кои ги привлекуваат штедливите Грци поради нивните прифатливи цени.

– Минатиот август, во ова време, сите лежалки беа зафатени од 10 часот наутро. Овие години се празни. Познавам луѓе што го прават ова низ целата земја и сите го велат истото: бизнисот е слаб. А Егина, во споредба со другите, е евтина – рече Константинос Кантас, кој води бизнис за водни спортови на брегот.

Оваа година ќе се памети како годината кога Грците решија да се откажат од годишната посета на плажите.

Истражувањата покажуваат дека еден од двајца Грци нема да оди на одмор оваа година. Додека пред 10 години луѓето земаа 20 или дури 30 дена одмор, оваа година е помалку.

– Кој може да си дозволи 450 евра за ферибот за четиричлено семејство со автомобил, кога просечната плата е 1.342 евра месечно – вели Такис ​​Калофонос, главен финансиски советник на EECE, синдикатот на вработени потрошувачи на Грција.

„Големото августовско бегство“, често поврзано со верскиот празник Успение на Пресвета Богородица на 15 август, за многумина се сведува на денови поминати со семејството или пријателите во селата на копното.

– Би сакала да поминам време на Аморгос, но едноставно не е можно да се стигне до толку далечен остров. Не можам да издвојам 200 евра од ноќ за соба. Сите мои пријатели се во иста позиција, а сите имаме дипломи. Ова лето земаме неколку слободни денови тука и таму – вели Исмини Балале, 28-годишна жена која едвај врзува крај со крај со својата плата од 850 евра месечно во малопродажба.

Европската агенција за статистика, Евростат, неодамна ги потврди наодите на EECE, објавувајќи дека 46 проценти од Грците, 19 проценти повеќе отколку во остатокот од ЕУ, не можеле да си дозволат еднонеделен одмор минатата година.

Во Атина, август донесе сцени што некогаш беа незамисливи. Јавниот превоз е преполн, сообраќајот во центарот на градот едвај се намалил, седиштата во киното на отворено се распродадени, а баровите и брзата храна се преполни со млади Грци кои не можеле да заминат.

Парадоксално, Грција е совршена дестинација за одмор што Грците сè повеќе не можат да си ја дозволат. Доаѓањето на 36 милиони туристи минатата година – речиси четири пати повеќе од населението – обезбеди медитеранската земја да биде меѓу 10-те најпосакувани дестинации во светот.