24 август, 2025
ПочетнаЕКОНОМИЈАСемафорот во Гостивар - Национален симбол за чекање без крај
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

Семафорот во Гостивар – Национален симбол за чекање без крај

119

Семафорот во Гостивар одамна престана да биде само обично средство за регулирање на сообраќајот. Тој е огледало на нашата реалност, односно систем што не функционира, а сите сме приморани да чекаме.

     Добивајте вести на Viber     

Додека сите други држави се натпреваруваат во брзината и ефикасноста, ние гордо можеме да кажеме дека нашиот национален симбол е застојот.

„Да фрлаа по една лажичка песок дневно, до сега ќе имаше изградено ултрамодерен надвозник кој ќе го растеретеше овој семафор и значајно ќе ни го скратеше времето за патување на релација Охрид – Скопје”, изјави за Денар еден нервозен патник, кој половина час чекал во колоната пред семафорот.

Овој децениски проблем веројатно е нерешлив за институциите, па голема е веројатноста дека и понатаму ќе мораме да си го планираме семафорот во времето за патување на релација Охрид – Скопје.

С.Б.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025