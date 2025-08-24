Кина ја надмудри Европа: Пронајдоа дупка во законот за хибридни возила

Во обид да ја заштити сопствената автомобилска индустрија, како и да се одмазди против кинеските производители на автомобили за неправедните субвенции што ги добиваат од нивната влада, Европската Унија во октомври 2024 година воведе високи царини за увезени електрични автомобили од Народна Република Кина.

Сепак, кинеските брендови веќе бараат начини да ги заобиколат овие царини колку што е можно повеќе со отворање локални производствени погони и барем засега, зголемување на нивниот фокус на хибридите.

Каде што има волја, има и начин

Хибридите се во релативно безбедна зона, бидејќи се само делумно опфатени со царинскиот систем на ЕУ. Во комбинација со фактот дека тие остануваат популарни кај европските купувачи, не е изненадување што кинеските производители на автомобили бележат рекорден увоз на хибриди.

Неодамнешен извештај објавен од Dataforce открива дека BYD регистрирал 20.000 plug-in хибриди во ЕУ во текот на првата половина од годината, три пати повеќе од вкупниот број на PHEV возила увезени од брендот во текот на 2024 година.

Покрај тоа, MG извезе повеќе PHEV модели во ЕУ од јануари до јуни отколку во целата 2024 година. Lynk & Co исто така увезува повеќе хибриди во Европа од кога било досега.

Зголемениот фокус на хибридите им користи значително на кинеските компании. Секој електричен автомобил што го продава BYD во Германија е предмет на основна давачка од 10 проценти и дополнителна давачка од 17 проценти, вкупно 27 проценти.

За најпродаваниот Atto 3, овие давачки додаваат околу 10.000 евра на основната цена на електричниот SUV. За споредба, BYD Seal U plug-in хибридот е предмет на само 10 проценти давачка, што изнесува околу 3.999 евра врз основа на неговата почетна цена од 39.999 евра.

Кинеските производители на автомобили користат скриена дупка во законот

Влијанието е уште позначајно за SAIC, кој продава модели на MG. Компанијата се соочува со највисоките царини во ЕУ од 45,3 проценти за увезени електрични автомобили.

Така, во текот на првите шест месеци од оваа година, продаде 60 проценти помалку електрични возила низ целиот континент, но ги зголеми регистрациите на хибридните модели MG HS, MG ZS и MG 3.

Промена на тактиката за да се надминат пречките

„Беше само прашање на време кога кинеските производители ќе ја променат својата стратегија по воведувањето на специјални тарифи со цел да ја зголемат својата профитабилност во Европа“, изјави за Handelsblatt директорката на Центарот за автомобилски истражувања во Германија, Беатрикс Кеим.

Се смета дека Европската комисија е свесна за дупките во законот што ги користат кинеските марки, но се чини дека не е загрижена.

Наместо тоа, останува надежта дека ќе може да најде решение преку преговори со агресивно растечките кинески производители на автомобили.