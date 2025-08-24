Американскиот надзорен орган ја зголемува прогнозата за буџетскиот дефицит за 1 трилион долари до 2035-та

Дефицитот на федералниот буџет на САД ќе биде за речиси 1 трилион долари повисок во следната деценија од она што Конгресната канцеларија за буџет (CBO) го проектираше во јануари како резултат на законодавството за даноци, трошоци и тарифи, соопшти надзорниот орган за буџет.

Најновите проекции од Комисијата за одговорен федерален буџет (CRFB) покажуваат вкупен дефицит од 22,7 трилиони долари за периодот од 2026-та до 2035-та година, во споредба со јануарската прогноза на Конгресната канцеларија за буџет (CBO) од 21,8 трилиони долари, која се базираше на законите и политиките што важеа пред американскиот претседател Доналд Трамп да ја преземе функцијата во јануари.

Конгресната канцеларија за буџет, независен надзорен орган за буџет, изјави во понеделник дека нема да го објави своето вообичаено полугодишно ажурирање на буџетот оваа година и ќе ја објави својата следна 10-годишна буџетска и економска прогноза на почетокот на 2026-та година, без да даде објаснување за одлуката.

„CRFB“, која се залага за намалување на дефицитот, проектира дефицит од 1,7 трилиони долари за фискалната 2025-та година, или 5,6 проценти од бруто домашниот производ (БДП), што е малку помалку од 1,83 трилиони долари во 2024-та година и прогнозата на „CBO“ од јануари 2025-та година од 1,87 трилиони долари. Но, комисијата соопшти дека дефицитите ќе растат постојано во текот на деценијата, достигнувајќи 2,6 трилиони долари, или 5,9% од БДП, до 2035-та година.

Новите проекции на комисијата ги вклучуваат буџетските ефекти од законот за даноци и трошење на Трамп, како и царините што се во сила. Но, како и Канцеларијата за буџет, тие не ги вклучуваат динамичните економски ефекти врз растот од тие промени, правило за прогнозирање кое предизвика критики од администрацијата на Трамп.

Групата предвидува дека законот за даноци и трошоци ќе го зголеми дефицитот, вклучувајќи ги и каматите, за 4,6 трилиони долари до крајот на 2035-та година, додавајќи уште една година на проекцијата на „CBO“ за трошоци од 4,1 трилион долари до крајот на 2034-та година. Сепак, комисијата проценува дека ова ќе биде компензирано со 3,4 трилиони долари дополнителни приходи од увозни царини во текот на следната деценија од новите царини.

Новите правила што ја ограничуваат подобноста за субвенции за здравствено осигурување би го намалиле дефицитот за уште 100 милијарди долари до 2035-та година, а укинувањето од страна на Конгресот на претходното финансирање за странска помош, јавни радиодифузери и други програми би заштедило уште 100 милијарди долари ако се одржи во текот на една деценија, соопшти „CRFB“.

Нето каматните плаќања на националниот долг ќе достигнат вкупно 14 трилиони долари во текот на деценијата, проектира „CRFB“, зголемувајќи се од речиси 1 трилион долари, или 3,2 проценти од БДП, во 2025-та година на 1,8 трилиони долари, или 4,1 процент од БДП, во 2035-та година.

Предизвик со тарифите

Проекциите се базираат на законски и тарифни промени од јануари, но ги оставаат економските проекции на Канцеларијата за буџет непроменети. Според алтернативното сценарио на Комисијата, сликата за буџетот изгледа многу полошо, со зголемување на дефицитот за речиси 7 трилиони долари над основната линија на „CBO“. Во ова сценарио, значителен дел од тарифите на Трамп би биле укинати доколку се потврди пресудата на Меѓународниот трговски суд против многу од новите тарифи, намалувајќи ги приходите за 2,4 трилиони долари во текот на една деценија.

Алтернативното сценарио, исто така, претпоставува продолжување на голем број привремени даночни олеснувања во новиот закон на Трамп, вклучувајќи даночни олеснувања за прекувремена работа, бакшиш, приход од социјално осигурување и камата за авто кредит, повисоки државни и локални даночни олеснувања и целосно признавање на трошоците за фабрички инвестиции, што би додало 1,7 трилиони долари на дефицитот во текот на 10 години.

Алтернативното сценарио на Комисијата, исто така, ја отфрла проекцијата на Канцеларијата за буџет дека приносот на 10-годишните државни обврзници на САД ќе падне на околу 3,8 проценти во текот на деценијата. Доколку каматните стапки останат на сегашното ниво од околу 4,3%, трошоците за камата ќе се зголемат за околу 1,6 трилиони долари до 2035-та година, соопшти „CRFB“.