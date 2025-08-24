Зголемувањето на извозот на злато од Швајцарија ја нагласува трговската дилема со САД

Извозот на швајцарско злато во САД се зголеми минатиот месец на највисоко ниво од март, истакнувајќи го трговскиот дисбаланс што го натера американскиот претседател Доналд Трамп да воведе царина од 39% за увоз од земјата, објави „Bloomberg“.

Испораките на злато од Швајцарија, најголемиот центар за преработка на злато во светот, во САД се зголемија на речиси 51 тон во јули од помалку од 0,3 тони претходниот месец. Врвот оваа година беше достигнат во јануари, кога 193 тони швајцарско злато беа испратени во САД.

Извозот на швајцарско злато во САД се зголеми во јули. Графикон: „Bloomberg“

Рекорден извоз на злато од над 36 милијарди долари сочинуваше повеќе од две третини од трговскиот суфицит на малата европска земја со САД во првиот квартал, иако швајцарските рафинерии за злато учествуваат со мал дел од трговијата. Злато во вредност од милијарди долари постојано ги преминува границите на земјата, од рудници во Јужна Америка и Африка до банки во Лондон и Њујорк.

Влијанието на индустријата за злато врз трговскиот биланс на Швајцарија е позначајно од кога било во време кога администрацијата на Трамп е фокусирана на намалување на дефицитите. Одлуката на американскиот претседател да воведе царина од 39% на швајцарскиот увоз испрати шок бранови низ земјата, каде што владата претходно беше уверена дека ќе избегне високи царини.

Зголемувањето на извозот во Соединетите Држави претходно оваа година беше во голема мера одговор на потенцијално профитабилниот трансатлантски арбитражен прозорец предизвикан од загриженоста дека благородниот метал би можел да се соочи со високи увозни давачки. Швајцарските рафинерии за злато станаа клучен овозможувач на оваа можност, бидејќи европските трговци што испорачуваат злато во Њујорк мораа да го топат металот од стандардни прачки од 400 тројански унци во Лондон, најголемата берза за злато во светот, во прачки од еден килограм што ги бара американската берза „Comex“.

Трговијата меѓу САД и Швајцарија е доминирана од рафинирање на злато. Графикон: „Bloomberg“

Тоа движење се смени во вториот квартал откако златото беше исклучено од царините на Трамп, со што цените во САД паднаа во согласност со лондонскиот спот-репер. Порано овој месец, одлуката на федералниот суд дека златните прачки ќе бидат предмет на царини предизвика хаос на глобалните пазари на злато пред Трамп да се вмеша и да каже дека скапоцениот метал нема да биде предмет на американски царини.

Швајцарската национална банка се осврна на ова прашање претходно оваа година во еден труд, велејќи дека прекумерниот извоз на злато во Соединетите Држави не треба да биде вклучен во анализата на трговските односи меѓу двете економии.