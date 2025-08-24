„Walmart“ ја зголемува прогнозата за заработка, но трошоците за царини се зголемуваат

Американскиот малопродажен синџир „Walmart“ ја зголеми својата годишна прогноза за продажба и профит, објави „CNBC“.

Ова се случи откако онлајн бизнисот на компанијата објави уште еден квартал од двоцифрен раст, дури и кога трошоците се зголемија поради увозните царини наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп.

Финансискиот извештај на трговецот на мало за вториот квартал ги надмина проценките на Волстрит. Приходите се зголемија на 177,40 милијарди долари, во споредба со очекуваните 176,16 милијарди долари. Нето добивката на Волмарт се зголеми на 7,03 милијарди долари, или 88 центи по акција, за тримесечниот период што заврши на 31-ви јули, во споредба со 4,50 милијарди долари, или 56 центи по акција, за истиот период минатата година.

Но, компанијата соопшти дека чувствува притисок врз својата добивка за периодот, вклучително и од некои еднократни трошоци, вклучувајќи трошоци за реструктуирање, повисоки побарувања за осигурување и судски спогодби.

„Walmart“ соопшти дека сега очекува нето продажбата да порасне помеѓу 3,75% и 4,75% за фискалната година, што е зголемување од претходната прогноза за зголемување од 3% до 4%. Компанијата малку ја зголеми прогнозата за прилагодена заработка по акција на 2,52 до 2,62 долари, што е зголемување од претходниот опсег од 2,50 до 2,60 долари.

Во интервју за „CNBC“, главниот финансиски директор Џон Дејвид Рејни рече дека компанијата работи напорно за да ги одржи цените ниски. Но, тој додаде дека трошоците поврзани со тарифите продолжуваат да растат.

Рејни рече дека „Walmart“ сепак не забележал промена во трошењето на клиентите.

Споредливата продажба на „Walmart“ во САД се зголеми за 4,6% во вториот квартал во споредба со истиот период минатата година. Онлајн продажбата скокна за 25% на глобално ниво и за 26% само во САД, соопшти синџирот.

Во САД, потрошувачите го посетуваа „Walmart“ почесто и трошеа повеќе, при што трансакциите на клиентите се зголемија за 1,5% на годишно ниво, а просечната вредност на купување се зголеми за 3,1% за домашниот бизнис на компанијата.

Како најголем американски трговец на мало, „Walmart“ нуди подетален преглед на финансиската состојба на американските домаќинства. Бидејќи повисоките царини беа имплементирани во фази – некои со одложувања, а други стапија на сила претходно овој месец – Волстрит се мачеше да разбере како трошоците ќе влијаат врз американската економија.

Компанијата предупреди во мај дека ќе мора да ги зголеми некои цени поради повисоките царини за увоз и покрај нејзината големина и обем. Околу една третина од она што „Walmart“ го продава во САД доаѓа од други делови на светот, при што Кина, Мексико, Канада, Виетнам и Индија се најголемите пазари за увоз.

И покрај повисоките царини, „Walmart“ ги надмина своите конкуренти во малопродажбата. Во мај, компанијата, исто така, прослави пресвртница: првиот профитабилен квартал за својата единица за е-трговија во САД и светот. Нејзиното онлајн работење донесе повеќе приходи бидејќи продаваше повеќе реклами и заработуваше провизии од продавачи кои се дел од нејзиниот пазар од трети страни.