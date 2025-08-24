Новиот „Hyundai Tucson“ се менува радикално

Следната генерација на „Hyundai Tucson“ ќе биде радикално различна по дизајн од сегашната, тврди британското издание „Autocar“, повикувајќи се на разговор со главниот дизајнер и шпионски фотографии.

Кросоверот, кој е исто така многу популарен на многу европски пазари, меѓу кои и македонскиот, ќе се најде во продажба следното лето.

Се чини дека е сигурно дека контроверзниот дизајн на сегашната генерација ќе биде напуштен. Папараците веќе снимија тест „мазги“ од идниот автомобил, кои ги потврдуваат претпоставките дека „Tucson“ ќе премине и на новиот дизајнерски јазик на брендот „Art of Steel“, веќе познат од „Santa Fe“ и водородниот „Nexo“.

Сепак, главниот дизајнер на „Hyundai“, Сајмон Лосби, уверува дека тоа нема да биде само намалена копија на „Santa Fe“ и дека нема намера да ја претвори целата гама во сет кукли.

Дури и со камуфлажа, тест прототиповите откриваат подолга хауба, подебели лакови на тркалата и поисправен став.

„Намерно сакавме да ги зголемиме можностите и карактерот на ‘SUV’. Речиси секој регион во светот стана поудобен со ‘SUV’ возилата и сака висока положба на седење“, вели Лосби за „Autocar“.

Новата, поквадратна форма на „Tucson“ веројатно ќе резултира со поголем внатрешен простор и уште поголем багажен простор од сегашните 620 литри.

Идниот „Tucson“ ќе добие и ентериер од нова генерација, за кој Лосби и претседателот на „Hyundai Group Design“, Лук Донкерволке, велат дека ќе вклучува помал инфозабавен дисплеј и повеќе физички копчиња.

Се очекува опциите за погон да се совпаѓаат со оние на „Santa Fe“, кој е достапен или со 1,6-литарски турбо бензински хибрид со 215 ks (со погон на предни тркала или погон на сите тркала), или со „plug-in“ хибрид со моќност од 253 коњски сили (само со погон на сите тркала).