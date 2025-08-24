„Apple“ работи на роботи со вештачка интелигенција

Не е прв пат да се шпекулира дека „Apple“ развива домашни роботски асистенти со вештачка интелигенција. Уште во мај, се појави вест дека компанијата работи на два паметни роботи, од кои едниот има роботска рака. Најновиот извештај на „Bloomberg“ се темели на таа информација.

Новите наоди потврдуваат дека „Apple“ развива не само еден, туку неколку роботски проекти. Оној што ќе биде особено интересен за крајните корисници е уред сличен на „iPad“, но со роботска рака, кој природно може да реагира на човечка интеракција. Дури може да се сврти кон лицето кое му зборува.

Малиот робот ќе може да следи лице за време на „FaceTime“ повик и да го држи во кадарот во секое време.

Уредот ќе изгледа „жив“ благодарение на „Siri“. „Apple“ наводно развива подобрена верзија на „Siri“ што може да води разговор поприродно и повремено да се приклучува на разговорот. На пример, кога двајца луѓе разговараат за планови за вечера, роботот би можел учтиво да предложи ресторан во близина.

Некои веруваат дека „Apple“ ќе ја искористи познатата насмевка на логото на „Finder“ од „macOS“ за да го направи роботот да се чувствува „поинтимно“ и присутен во просторијата.

Се наведува дека неколку тимови на „Apple“ работат на проектите за роботика – хардвер, софтвер, вештачка интелигенција и дизајн на интерфејси, а главниот лидер е Кевин Линч, познат по работата на софтвер за паметни часовници и автомобилски проекти во рамките на компанијата.

Се наведува дека „Apple“ планира повеќе од само роботска рака. Исто така, се зборува за робот на тркала, сличен на уредот „Astro“ на „Amazon“, па дури и за хуманоиден модел.

„Apple“ исто така гледа кон производствената индустрија. Се развива голема роботска рака со кодно име T1333, наменета за индустриски апликации.

Сепак, треба да се напомене дека иако „Apple“ работи на овие проекти, нема гаранција дека некој од нив всушност ќе биде претставен, исто како што се случи со неуспешниот „Project Titan“ – ненајавениот автомобил на „Apple“. Сепак, роботската рака во форма на таблет со вештачка интелигенција изгледа како проект што ќе ја види светлината на денот.