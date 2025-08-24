Јадењето на овие намирници може да го намали ризикот од рак за 36 проценти

Гастроинтестинските ракови, кои вклучуваат рак на желудник, црн дроб, хранопровод, панкреас и дебело црево, сочинуваат повеќе од 25 проценти од сите видови на рак, а стапката на заболување кај луѓето под 50 години се зголемува со алармантна брзина.

Начинот на живот игра голема улога во ризикот – Американското здружение за рак конкретно ги истакнува исхраната, физичката активност, пушењето и консумирањето алкохол како главни фактори.

Истражувачите од Кореја одлучија да тестираат дали одредени бои на овошје и зеленчук имаат поголем ефект врз намалувањето на ризикот од овие видови на рак. Нова студија покажа дека консумирањето бело овошје и зеленчук (најмалку 188 грама дневно) може да го намали ризикот од рак на гастроинтестиналниот тракт за 36 проценти.

Црвениот и виолетовиот зеленчук (најмалку 34 грама дневно) се поврзани со намалување на ризикот од 32 проценти, а црвеното и виолетовото овошје и зеленчук кај луѓето кои консумираат алкохол го намалиле ризикот за 43 проценти, објавува „EatingWell“.

„Зголемениот внес на овошје и зеленчук може да го намали ризикот од гастроинтестинални карциноми“

Нутриционистите истакнуваат дека железото во овошјето и зеленчукот е само дел од приказната – антиоксидансите се клучни. Тие помагаат во заштитата на клетките, го намалуваат оксидативниот стрес и го зајакнуваат имунитетот, што се смета за главна причина за корисниот ефект.

Сепак, истражувачите забележуваат дека студијата има ограничувања: спроведена е само на корејската популација, следењето било релативно кратко (осум години) и сите гастроинтестинални карциноми биле собрани.

За практична примена, истражувачите наведуваат примери: 188 грама бело овошје и зеленчук е еквивалентно на околу една порција сечкан карфиол, едно големо јаболко или две мали банани. За црвениот и виолетовиот зеленчук, доволни се околу две парчиња домат или неколку јагоди.

„Студијата покажува дека зголемениот внес на овошје и зеленчук може да го намали ризикот од гастроинтестинални карциноми“, велат експертите. Целта треба да биде најмалку околу 300 грама овошје и 450 грама зеленчук дневно, со различни методи на подготовка што дополнително ја зголемуваат достапноста на хранливи материи, на пример со лесно готвење на пареа, додавање здрави масти или ферментирање на зеленчук.