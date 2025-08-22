Гостин во ресторан шокиран од тоа што му наплатиле

Дополнителните трошоци за посебни барања во рестораните често предизвикуваат гнев кај гостите, а најновиот случај доаѓа од Италија.

Во популарна пицерија во Бари, еден муштерија добил неочекувана наплата откако побарал малку бибер со својата пица.

Според извештајот во италијанскиот весник „Ла Република“, човекот нарачал пица во познат ресторан во ова крајбрежно одморалиште во Пуља, која чини 15 евра. Потоа, тој го замолил келнерот за малку бибер, што обично е бесплатно во многу италијански ресторани. Сепак, кога стигнала сметката, бил изненаден кога открил дека зачинот бил наплатен 50 центи. Со друга пица, германско пиво и вода, вкупниот износ на сметката бил 38,50 евра.

Откако го изразил своето незадоволство на касата, ресторанот изјавил дека има грешка во системот за фактурирање. Сепак, ситуацијата предизвика бура на социјалните мрежи, каде што клиентите го изразија своето незадоволство, нарекувајќи ги таквите дополнителни трошоци „срамни“ и „неприфатливи“. Од друга страна, некои беа сочувствителни кон ресторанот, верувајќи дека „ако побарате нешто дополнително, тоа мора да чини нешто“.

Проблемите со дополнителните трошоци не се нови

Ова не е изолиран случај. Од 2023 година, имало бројни извештаи за „неправедни“ дополнителни трошоци во рестораните. На пример, во градот Комо имало дополнителен надомест за сечење тост, додека еден ресторан наплаќал за празна чинија за дете. Во едно италијанско кафуле, гостин морал да плати 70 центи за чаша вода со кафе, а познатата италијанска пливачка Елена Ди Лидо платила 1,50 евра за тоа што ставила кечап на нејзината пица.

Слични случаи се пријавени и во Австрија, каде што еден пар морал да плати дополнително евро за втора виљушка со десертот што го делеле.

Објаснувањето на ресторанот: „Оправдано е ако се каже однапред“

Сепак, рестораните честопати не разбираат зошто ваквите трошоци не се прифаќаат. Тие објаснуваат дека дополнителните барања како што се специјални оброци или услуги се поврзани со дополнителни трошоци, како што се миење дополнителни садови или користење повеќе ресурси. Како што изјави експертот за туризам Томас Мајр-Стокингер за австриските медиуми, дополнителните трошоци се оправдани ако гостите се информирани однапред. Претставниците на Австриската стопанска комора, исто така, тврдат дека посебните барања треба да се наплаќаат за да се заштитат интересите на рестораните.