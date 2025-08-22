Македонија го потврди учеството на изложбата EXPO 2027 во Белград

Нашата држава го потврди своето учество на EXPO 2027 Белград и е една од 119-те земји кои ќе ја претстават својата визија за главната тема „Игра(и) за човештвото: спорт и музика за сите“ во Белград од 15 мај до 15 август 2027 година.

Како што е наведено во соопштението на компанијата EXPO 2027, Македонија е препознаена како едно од последните засолништа кои нудат недопрен раскош на природата.

Во исто време, таа не е оаза резервирана исклучиво за богатата и елитна клиентела. Дури и посетителите со многу ограничен буџет нема да мора да се откажат од ниту едно од задоволствата што ќе им бидат достапни за време на нивниот престој тука.

Таа е исклучително безбедна и сигурна земја, а оние што доаѓаат можат да се чувствуваат опуштено како да се во својот дом.

Македонија не само што обезбедува сместување, туку и домаќинства кои вклучуваат традиционална кујна, која во сè, освен во цената, може да стои рамо до рамо со најпрестижните ресторани.

Честопати во рамките на овие домаќинства постои и семеен занает, по кој македонските ракотворби се широко познати.

Овој вид „искуствен туризам“ му овозможува на гостинот да се обиде во некои од старите занаети или да стекне вредно знаење од прва рака за вештините што се стекнувале таму со генерации.

Културата на гостопримство негувана со векови значи дека посетителот не ја доживува Македонија како изложбен простор каде што е само привремен набљудувач, туку станува дел од него.

Климатски, за разлика од другите сончеви региони на јужна Европа, во Македонија сонцето не се поврзува со неподнослива топлина бидејќи е претежно ридско-планинско подрачје, каде што планините зафаќаат 80 проценти од територијата.

Ова исто така значи дека ноќите се свежи и пријатни за непречен одмор.

Зборуваме за клима чии умерени температури и блага клима објаснуваат зошто луѓето, уште од бронзеното време, го пронашле својот идеален престој таму. Дури 85 врвови повисоки од 2.000 метри се наоѓаат во четириесет планински масиви, што ја прави Македонија, во однос на нејзината површина, единствена во Европа.

Разновидноста на теренот и нејзините геоклиматски карактеристики се причина за постоење на микроклиматски подрачја во кои напредуваат бројни ендемски видови флора и фауна.

Само во величествениот кањон Матка, кој се протега на 5.000 хектари, секое петто растение е уникатно и не расте никаде на друго место во светот. Светот на неверојатен биодиверзитет, исполнет со ендемски видови, вклучува и 123 видови птици кои ги населуваат шумите на Морите, како и водниот екосистем на Охридското Езеро.

Географската локација и поволната клима значеле дека уште од античко време, членови на најразновидните култури пристигнувале во Македонија и таму ја пронашле својата нова татковина. За ова зборуваат повеќе од 4.700 регистрирани археолошки локалитети, меѓу кои едно од најстарите е археоастрономската опсерваторија Кокино.

Староста на оваа мегалитска структура од бронзеното време се проценува на 3.800 години, а нејзиното откривање во 2001 година беше еден вид сензација, и беше вклучена во списокот на УНЕСКО на места што се сметаат за кандидати за статус на споменик на светското наследство.

Од сите археолошки локалитети во Македонија, Стоби е секако најважен. Оваа локација, именувана по градот од архајскиот период (800-480 п.н.е.) кој, до катастрофалните земјотреси во 6 век, бил населен од жителите на Пајонското кралство, Македонското кралство и Римското царство, најдобро ја илустрира разновидноста на културите што оставиле неизбришлив белег на територијата на Македонија.

За присуството и важноста на сакралните градби во културата на регионот со најголема концентрација на манастири на Балканот најдобро зборува легендата според која Охрид, наречен „Ерусалим на Балканот“, некогаш имал 365 цркви, по една за секој ден од годината.

Исто така, во Македонија има многу свети места. Меѓу најпознатите се манастирите Свети Јоаким во Осогово, Света Богородица во Трескавец и Свети Гаврил во Лесново, монументалната градба Свети Јован Бигорски и прекрасниот комплекс Свети Наум, на брегот на Охридското Езеро.

Овој манастир е само една од причините зошто Охрид е на листата на УНЕСКО на споменици на светското наследство – места кои претставуваат врв на културното наследство и природната убавина на светот во кој живееме.

Самото Охридско Езеро е од тектонско потекло и неговата старост се проценува од четири до 10 милиони години, што го прави едно од најстарите европски и светски езера.

Подрачјето помеѓу езерата Охрид и Преспа го вклучува Националниот парк Галичица, а во 2014 година областа беше додадена во Светската мрежа на биосферни резервати на УНЕСКО.

Меѓу најпознатите обележја што го преживеале земјотресот е Старата чаршија, која цветала за време на Отоманската империја, која ја вклучувала Македонија повеќе од пет века.

По Големата чаршија во Истанбул, тоа е најголемата чаршија во Европа, која била еден од трговските центри на јужна Европа во 12 век.

Светската културна јавност за прв пат се сретнала со богатото танцово и музичко наследство на Македонија уште во 1956 година, кога македонските музичари и танчери на нивната турнеја во САД го поставиле она што критичарот на списанието „Лајф“ го нарекол „најжестоката танцова претстава што ја видела американската публика“.

По подеднакво сензационалната европска турнеја, Македонија станува етаблирано име меѓу љубителите на традиционалната музика, а нејзините специфики станаа предмет на посебно внимание не само од етномузиколозите, туку и од музичарите и изведувачите кои самите припаѓаат на многу различни традиции.

Ако постои изјава што накратко би ја окарактеризирала Македонија, тогаш тоа би било дека нуди радост за сите сетила.

Сè што земјата произведува овде изобилува со вкусови и ароми што сетилата на современиот човек веќе ги заборавиле, а вештината за подготовка на гастрономски деликатеси ја направи оваа земја дестинација на еден вид поклонение за поддржувачите на вегетаријанската кујна од целиот свет.

Познатите чорби како што се тавче гравче, вегетаријанските намази (ајвар, пинџур, лутеница и малиџано) и јадењата направени од полнет зеленчук (соган долма, сарма) се возбудлив дел од откривањето на тајните на новата клима.

Како и секоја авантура со среќен исход, типичен македонски оброк завршува со еден од традиционалните деликатеси, како што е охридскиот или влашкиот колач.

Моментално регистрираните 250 мали винарии низ Македонија гарантираат дека плодовите на лозјата од сончевите падини ќе завршат во шишиња вино од врвен квалитет.

Милениумската вештина на локалното производство на вино е најочигледна во Тиквешкиот регион, каде што страствените љубители, меѓу другото, можат да вкусат вино направено од автохтони сорти грозје, како што се Вранец, Тамјаника, Станушина, Смедеревка и Кратошија.

За оние кои преферираат безалкохолни пијалоци, бозата несомнено ќе биде своевидно откритие.