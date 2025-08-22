22 август, 2025
Катастрофа за Германија

Според статистичките податоци од првата половина од годината, германскиот угостителски сектор е уште подлабоко заглавен во кризата.

Во споредба со првите шест месеци од 2024 година, приходите на рестораните и хотелите се намалија за 3,7 проценти во реални услови, објави Дестатис. Приходите се зголемија за 0,1 процент само поради зголемувањето на цените.

Рестораните претрпеа поголем удар, со пад на прометот од 4,1 процент, додека хотелиерите забележаа минус од 2,6 проценти.

Аналитичарите делумно ги припишуваат проблемите на угостителската индустрија на враќањето на целосниот данок на додадена вредност од 19 проценти на почетокот на 2024 година, објавува ДПА.

За време на пандемијата, владата го намали ДДВ-то за угостителските услуги на седум проценти, а новата германска влада планира уште едно намалување следната година.

Патем, угостителите имаа нешто подобар бизнис во текот на април поради Велигден, но значително полошо во јуни, кога нивната продажба се намали за 3,4 проценти во споредба со јуни минатата година.

