Објавено е колку заработуваат луѓето на OnlyFans

Платформата OnlyFans, позната по својата содржина за претплата за возрасни, регистрираше приход од 1,4 милијарди долари во фискалната 2024 година, што е девет проценти раст во однос на истиот период од претходната година.

Сопственикот на компанијата, украинско-американскиот претприемач Леонид Радвински, заработи 701 милион долари од дивиденди, според податоците објавени денес од Британскиот регистар на компании.

Во споменатиот период, профитот пред оданочување на Onlifans се зголеми за четири проценти во однос на истиот период од претходната година, на 683,6 милиони долари, објавува Гардијан.

Вкупниот износ потрошен од корисниците на платформата достигна 7,2 милијарди долари, во споредба со 6,6 милијарди долари претходната година.

Бројот на креатори на платформата порасна за 13 проценти во однос на истиот период од претходната година и сега изнесува 4,6 милиони, додека бројот на сметки на обожаватели скокна за 24 проценти на 377,5 милиони.

Креаторите задржуваат 80 проценти од приходите, додека остатокот оди кај компанијата.

Леонид Радвински, сопственик на лондонската компанија „Феликс Интернешнл“, во која спаѓа и „Онлифенс“, заработил 497 милиони долари од дивиденди во текот на годината, а дополнителни 204 милиони биле распределени во пет транши помеѓу декември и април.

Оваа исплата доаѓа покрај повеќе од 1 милијарда долари што Радвински претходно ги добил од платформата, со што неговиот вкупен износ достигнал околу 1,8 милијарди долари.

Британските и американските медиуми известуваат дека Радвински веќе водел разговори за продажба на „Онлифенс“ за околу осум милијарди долари на конзорциум предводен од американската инвестициска фирма „Форест Роуд Компани“.

„Онлифенс“ има милиони креатори и глобален пазар, но компанијата сè уште работи од Лондон и вработува само 46 луѓе.

Платформата нагласува дека инвестира во безбедност и верификација на корисниците и се обидува да понуди содржина за спорт, животен стил и други теми.