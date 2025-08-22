„Canva“ започнува со продажба на акции при проценка од 42 милијарди долари

„Canva“ започна со продажба на акции на своите вработени со проценка на претпријатието од 42 милијарди долари, што претставува значителен скок на вредноста на австралискиот стартап за дизајн софтвер кој се обложува на вештачката интелигенција за раст, објави „Bloomberg“.

Вработените можат да продаваат акции на нови и постоечки инвеститори, вклучувајќи ја „Fidelity Management & Research Co“ и единицата за управување со средства на „JPMorgan Chase & Co“, соопшти „Canva“. Понудата ја зголемува проценката на „Canva“ за повеќе од 30%, на 32 милијарди долари во 2024-та година.

„Canva“ додава подобрувања на вештачката интелигенција (ВИ) во своите алатки за дизајн за да го поттикне растот на приходите и да се подготви за потенцијална почетна јавна понуда (IPO). Во април, компанијата лансираше нови производи, вклучувајќи уредник за фотографии со ВИ базиран на разговор, во обид да ги освои корпоративните клиенти од конкурентот „Adobe“.

„Canva“ се бори за корисници со Photoshop и производителот на „Lightroom Adobe“, кој развива свој модел на ВИ за своите апликации наречен „Firefly“. „Figma“, со седиште во Сан Франциско, е уште еден силен конкурент, моментално проценет на 34 милијарди долари откако излезе на берза во јули.

„Оваа рунда беше значително преоптоварена. Огромната побарувачка од нови и постоечки инвеститори покажува огромна доверба во нашиот моментум и обемот на она што претстои“, рече главниот оперативен директор и ко-основач на „Canva“, Клиф Обрехт.

Основана во 2013-та година, „Canva“ доби рано признание за леснотијата на користење за креирање сè, од свадбени покани до објави на социјалните медиуми. „Canva“ пријави годишна продажба од повеќе од 3,3 милијарди долари и сега има повеќе од 240 милиони месечно активни корисници, вели компанијата.

Стартап компаниите често преговараат за опции за акции за своите вработени како начин да ги наградат и задржат, како и да привлечат надворешни инвеститори. Со продажба на акции, компанијата, предводена од Мелани Перкинс, би можела да ја искористи побарувачката на инвеститорите за да им обезбеди ликвидност на своите вработени, а воедно да остане приватна. Инвеститорите долго време ја гледаат „Canva“ како кандидат за јавна понуда, иако компанијата не откри конкретни планови за таков потег.