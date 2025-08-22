Може ли трговската војна на Трамп да ги зближи Кина и Индија?

Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји оваа недела направи прикриена референца кон Соединетите Американски Држави. Тој рече дека Индија и Кина мора да најдат начини да коегзистираат во услови на „еднострано малтретирање“, објави „The Wall Street Journal“.

„Кина и Индија треба да се гледаат едни со други како партнери и можности, а не како противници или закани“, рече Ванг, според кинеското Министерство за надворешни работи.

Министерот се сретна со индискиот министер за надворешни работи Субрахманјам Џајшанкар во понеделник пред да разговара со премиерот Нарендра Моди во вторник.

Аналитичарите велат дека инаку заладените односи меѓу Кина и Индија би можеле да се подобрат како резултат на трговската војна на американскиот претседател Доналд Трамп. Двете азиски земји сфаќаат дека можеби ќе мора да се потпрат на други трговски односи за да спречат сериозна штета на нивните економии.

Двете земји се соочуваат со закана од високи тарифи од Соединетите Американски Држави поради нивните трговски политики. Вашингтон ја критикуваше Индија за нејзините купувања на руска нафта во големи размери.

Во своите воведни зборови, Џаишанкар му рече на Ванг Ји дека индискиот и кинескиот народ се стремат да продолжат напред по „тешкиот период во нашите односи“.

„Разликите не треба да се претворат во расправии или конкурентски конфликт“, рече тој.

На средбата со Ванг, индискиот премиер Нарендра Моди рече дека го поздравува „постојаниот и позитивен напредок“ во билатералните односи што ќе придонесе за регионалниот просперитет, според соопштението од Министерството за надворешни работи на Индија.

Моди, исто така, потврди дека ќе присуствува на самитот на Шангајската организација за соработка, безбедносна групација во која е вклучена и Русија, во неговата прва посета на Кина по седум години.

Двајцата соседи со нуклеарно оружје се приближуваат кон обновување на нормалните билатерални односи по период на високи тензии во 2020-та година. Во граничните судири загинаа 20 индиски и четворица кинески војници.

Двете земји распоредија десетици илјади војници на нивната спорна граница во последните години, додека рундите воени разговори на високо ниво не успеаја да ги намалат тензиите. Пробив се случи минатиот октомври, кога двете страни постигнаа договор за патролирање на границата. Тоа го отвора патот за разговори меѓу Моди и кинескиот лидер Си Џинпинг во Русија.

Во последните месеци, Кина им дозволи на индиските аџии да ги посетат светите места во Тибет, додека Индија соопшти дека ќе продолжи со издавање туристички визи за кинеските граѓани.

Аналитичарите велат дека бавното, но стабилно подобрување на односите меѓу Кина и Индија би можело да добие на интензитет поради трговската и царинската политика на Трамп. Американскиот претседател воведе царина од 25% за индискиот увоз и се закани дека ќе ја удвои пред крајот на месецот. Таа царина од 50% би била приближно еднаква на царините што САД ги воведуваат за многу кинески стоки.

Трговијата меѓу Индија и Кина вреди околу 130 милијарди долари – скоро колку Индија и САД. Но, Индија купува многу повеќе од Кина отколку од САД. Растечката моќ на Индија за производство на електроника останува во голема мера зависна од кинеските делови, а некои во Индија ја сметаат зголемената економска соработка со Кина за понеопходна за зајакнување на производствениот сектор.

Надвор од трговијата, постапките на Трамп фрлаат прашалник врз насоката на односите меѓу САД и Индија, кои беа опишани со розови термини од двете страни во изминатата деценија. Силната врска е природна, велат политичките експерти, со оглед на заедничката загриженост за растечкото економско и воено влијание на Кина.

Но, Кина и Индија се соочуваат и со фундаментални разлики кои веројатно нема да се решат. Граничните спорови сè уште би можеле да се разгорат, бидејќи двете земји изградија трајна инфраструктура по должината на границата во последниве години за да се подготват за евентуален иден конфликт.

Индија, исто така, го поздрави Далај Лама, протераниот тибетски будистички лидер кој Пекинг го смета за сепаратист поради неговото застапување за поголема автономија за тибетскиот регион контролиран од Кина.

Од друга страна, Кина е најсилниот сојузник на индискиот ривал Пакистан, кој распореди кинески авиони во најновиот конфликт со Индија.