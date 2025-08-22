22 август, 2025
„Nissan X-Trail“ за прв пат добива „Nismo“ верзија

„Nissan“ претстави нова модификација на кросоверот „X-Trail“ во Јапонија. За прв пат е развиена за овој модел од спортската дивизија на компанијата „Nismo“.

Инженерите се фокусираа на подобрување на возните карактеристики, редизајнирајќи ја и шасијата и системот за погон на сите тркала. Нема информации за зголемување на моќноста на моторот. Продажбата на кросоверот во Јапонија започнува на 24-ти септември.

Суспензијата на изострениот „Nissan X-Trail“ за прв пат користи амортизери „Kayaba Swing Valve“. Тие се дизајнирани да го подобрат балансот помеѓу потребата за борба против навалувањето на каросеријата во кривини и удобноста при возењето.

Кросоверот е опремен со 20-инчни „Enkei“ тркала, кои се пошироки, но полесни од стандардните, а нивниот дизајн е оптимизиран во однос на аеродинамиката. Обезбедени се специјални гуми „Michelin Pilot Sport EV“.

Контролната електроника на кросоверот доби нови калибрации. За поспортско искуство, системот за погон на сите тркала e-Force е реконфигуриран, сега пренесувајќи поголема влечна сила на задната оска, а механизмот за управување е прилагоден на ревидираната суспензија. Покрај тоа, сетот на режими на работа е проширен со „Sport preset“.

За „X-Trail“ е развиен и нов аеродинамичен комплет за каросерија, традиционално украсен со црвени акценти во стилот на „Nismo“. Според пресметките на Nissan, неговите елементи го намалуваат подигнувањето за 29% во споредба со основниот модел.

Внатрешноста е завршена во комбинација од црна и црвена боја, но седиштата „Recaro“ со зголемена странична потпора, електрични прилагодувања и греење ќе бидат достапни само со дополнителна доплата.

