Пет намирници за зајакнување на мозокот и подобрување на меморијата

Многу луѓе внимаваат на својата исхрана за да одржат витка фигура, но често забораваат колку храна влијае на здравјето на најважниот орган – мозокот. Долготрајната консумација на нездрава храна и пијалоци може сериозно да ги наруши неговите функции.

За среќа, исхраната што го промовира здравјето на мозокот не е комплицирана, а неврологот од клиниката Мајо, д-р Бинг, идентификуваше пет лесно достапни намирници за кои е докажано дека „ја зголемуваат моќта на мозокот“, пишува „SheFinds“.

Лиснат зелен зеленчук

Не е случајно што нашите родители нè охрабруваа да јадеме зелен зеленчук. Храната како спанаќ, кељ и брокула е исклучително корисна за целокупното здравје, а особено за мозокот. Д-р Бинг истакнува дека лиснатиот зелен зеленчук е „полн со хранливи материи“ за кои е докажано дека „го забавуваат когнитивниот пад“.

„Сметајте ги како гориво за вашите мозочни клетки“, објаснува тој.

Ако јадењето суров зелен зеленчук е предизвик, обидете се да го варите или да го зготвите на пареа. Готвењето го намалува неговиот волумен, што го олеснува јадењето, а може да биде и вкусен прилог.

Масна риба

Иако сите риби се добар извор на протеини, неврологот ги издвојува масните риби како лососот, сардините и бакаларот како особено корисни за здравјето на мозокот.

„Овие риби се полни со омега-3 масни киселини, кои се поврзани со пониски нивоа на бета-амилоид, протеин кој формира штетни грутки во мозокот кај луѓето со Алцхајмерова болест“, објаснува д-р Бинг.

Тој препорачува јадење две порции неделно, а за оние кои не сакаат риба, советува растителни извори на омега-3 масни киселини, како што се ленено семе и ореви.

Бобинки

Љубителите на јагоди, боровинки и капини имаат причина да слават. Овие вкусни овошја не се само уживање, туку и моќен сојузник за здравјето на мозокот.

„Бобинките како јагоди, капини и боровинки се полни со флавоноиди, кои се едни од најмоќните антиоксиданси и можат да помогнат во подобрувањето на вашата меморија“, вели д-р Бинг.

Покрај тоа, тој истакнува дека бобинките имаат антиинфламаторни својства, можат да го намалат ризикот од развој на рак и да придонесат за зајакнување на имунолошкиот систем.

Кафе и чај

Добри вести за секој што не може да го замисли својот ден без кафе или чај.

„За сите љубители на чај и кафе, студиите покажаа дека кофеинот го подобрува фокусот, па дури и може да помогне во консолидирање на нови сеќавања“, објаснува д-р Бинг.

Утринската доза на кофеин навистина може да го разбуди мозокот и да ни даде енергија.

Сепак, неврологот предупредува на умереност и советува да не се претерува.

„Обидете се да не консумирате кофеин попладне, што може да влијае на вашиот сон“, додава тој како клучен совет за одржување на квалитетен одмор.

Јаткасти плодови

Шаст јаткасти плодови се идеална здрава ужина, а кога станува збор за здравјето на мозокот, оревите се издвојуваат.

„Јаткасти плодови, особено оревите, се богати со еден вид омега-3 масна киселина наречена алфа-линоленска киселина (ALA), која е поврзана со подобрени когнитивни перформанси и подобро здравје на срцето, кои се клучни за одржување на вашиот мозок во врвна форма“, вели д-р Бинг.

Оревите се многу разновидни – можете да ги додадете во јогурт, овесна каша или едноставно да ги јадете сами како хранлива ужина.