„Google“ ја претстави новата серија на „Pixel“, еве што нуди

Компанијата „Google“ официјално ја претстави својата нова серија телефони „Pixel 10“.

Серијата ги вклучува „Pixel 10“, „Pixel 10 Pro“, „Pixel 10 Pro XL“ и „Pixel 10 Pro Fold“, а како што се шпекулираше во последните недели, основниот „Pixel 10“ за прв пат доаѓа со телефото камера, што е корисна надградба.

„Pixel 10“ има 6,3-инчен OLED екран со Full HD+ резолуција што „Google“ го нарекува „Actua“. Благодарение на LTPO технологијата, стапката на освежување може да се прилагоди по потреба до 120 Hz. Иако ова е основен „Pixel“, екранот е исклучително светол со декларирани 2.000 нити во режим на висока осветленост, а е заштитен од пукање со „Gorilla Glass Victus 2“ на „Corning“.

Телефонот се напојува со 3nm Tensor G5 SoC, произведен од „TSMC“, со безбедносен чип Titan M2. Ова е, патем, првиот „Tensor“ чип произведен надвор од „Samsung“, што треба да резултира со значително подобри перформанси и енергетска ефикасност. Во случајот со „Pixel 10“, тој е спарен со 12GB RAM и 128 или 256GB UFS 4.0 внатрешна меморија.

Што се однесува до дизајнот, нема многу промени на предната страна. Дури кога ќе го превртите телефонот, веднаш ќе забележите дека системот на задни камери во форма на капсула сега има три сензори наместо претходните два. Главниот сензор е 48MP, ултраширок 13MP и нов телефото сензор од 10,8MP со 5x оптички зум. На предната страна има камера со автофокус од 10,5MP.

За разлика од својот претходник, „Pixel 10“ има малку поголема батерија од 4.970mAh и поддржува жично полнење од 29W и безжично полнење од 15W преку новиот Qi2 стандард. Исто така, ново е што „Google“ за прв пат ја претстави дополнителната опрема за безжично полнење „Pixelsnap“, со која „Pixel 10“ е, секако, компатибилен.

Софтверската страна е покриена со најновиот „Android 16“, а „Google“ ветува 7 години ажурирања на оперативниот систем и безбедносни закрпи, што е на самиот врв на пазарот. Други карактеристики вклучуваат подобрен ултразвучен сензор за отпечатоци од прсти под екранот и IP68 сертификат за отпорност на вода и прашина.

Основниот „Pixel 10“ ќе чини 900 евра, додека верзијата со 256 GB внатрешна меморија ќе биде 1.000 евра.